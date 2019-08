Oh, Colombia inmortal y bicentenaria

none

Así esperaras que brille la justicia social, para con quienes, no obstante, accedieron al perdón y al olvido, guardan en su interior: frustraciones y resentimientos, pero también esperanzas, para ver algún día un nuevo amanecer.

Lamentablemente, así eres de tolerante con quienes, en lugar de dar ejemplo de Patria y de grandeza, te ultrajan y sabotean, oh Colombia inmortal, Colombia maltratada.

Así esperamos que empiece a brillar la luz del día, oh Colombia inmortal, Colombia martirizada.

Así existes ante la faz de la tierra, oh Colombia inmortal, Colombia pionera.

No obstante que los principios y valores son constantemente pisoteados por tus ingratos hijos de todos los estratos y generaciones, continúas albergando en tu ser, la grandeza de ser exponente ante los ojos del mundo, de inteligencias preclaras, existentes en los más recónditos sectores de tu geografía; todos estos valores muchas veces se desperdician por falta de oportunidades, con el grave peligro, que por sus frustraciones se desvían por los despeñaderos de la drogadicción y la delincuencia.

Así naciste para la gloria de tus buenos hijos y orgullo de nuestra raza, oh Colombia Inmortal, Colombia bella.

Así empezaste a construir el período de la república, oh Colombia inmortal, Colombia Republicana.

Asís nació tu libertad y empezó a brillar la gloria como País libre, soberano; independiente y democrático, oh Colombia inmortal, Colombia - democrática.

Así empezaron a concientizarse: mestizos, criollos, mulatos, chapetones, esclavos y negros, para obtener su independencia; de esta forma percibiste las primeras luces de libertad, oh Colombia inmortal, Colombia revolucionaria.

El cúmulo de dolor, sufrimiento y llanto, fue generando razones para la gran reyerta colombiana; las vociferaciones de la autoridad española, estaban representadas en la ignorancia de la inquisición, - con la complacencia y tolerancia de la iglesia católica-, que todo lo admitía y toleraba, con tal de no perder el reconocimiento del monarca español.

Así empezó la degradación, para hacer sentir su mezquina autoridad, los esbirros del imperio español, oh Colombia inmortal, Colombia mestiza.

Así empezó la colonia, oh Colombia inmortal, Colombia criolla.

El largo período de la colonización, mezcló tu raza india con la de los verdugos españoles, que ultrajaron y pisotearon hasta en lo más íntimo tu dignidad y tus entrañas; tus hijos no tuvieron la independencia, ni en su vida, ni en su hogar, ni en sus propias decisiones; nunca disfrutaron de la alegría para disponer de su propio ser.

Así naciste para la esclavitud, oh Colombia inmortal, Colombia esclava.

Llegaron los arbitrarios españoles, que los sometieron con saña y con sevicia; quienes se resistieron a semejantes vejámenes, fueron marcados por el resto de sus vidas por el estigma de la esclavitud, el dolor y la violencia; los verdugos no reconocieron en vuestros hijos a seres humanos; eran simples bastardos paridos por la naturaleza y la madre tierra.

Así empezó tu conquista, oh Colombia inmortal, Colombia Americana.

Así naciste para el mundo, oh Colombia inmortal, Colombia española.

El ángelus de tu bautizo fue de horror, de llanto y de sangre; los cañones que se dispararon anunciando tu descubrimiento, desgarraron con sus truenos las tranquilas entrañas de la madre selva; tus hijos aborígenes, indios nacidos y cosidos a tu suelo, no comprendieron porqué empezaba tan cruel existencia.

Así naciste para la avaricia y la injusticia social, oh Colombia inmortal, Colombia saqueada.