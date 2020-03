¿Optimismo? Mejor la esperanza

Retomando las palabras del papa Francisco, en estos momentos lo que no podemos perder es la esperanza, porque permite pensar que habrá una luz frente a la semioscuridad, una mejoría sobre la realidad, una transformación emocional con el impacto de esta experiencia inimaginable hace unas semanas. El optimismo nos llena de ilusión, en cambio la esperanza alienta a no desfallecer; el optimismo crea y recrea escenarios inalcanzables, la esperanza nos devuelve los sueños y cuando se tienen sueños la esperanza no se muere.

Un periodista español le preguntó al papa Francisco si él era optimista frente a esta situación. Y la respuesta no pudo ser más precisa cuando expresó, de acuerdo con lo que escuché, que poco y nada le gustaba el término “optimismo”, por ser superficial. “Me gusta más la esperanza”, dijo. Y como todo lo que opina el pontífice, sus palabras están llenas de vida y sabiduría. ¿Quién puede ser optimista frente al panorama mundial con esta pandemia, que ni siquiera en la ficción habíamos imaginado? Especialmente porque todo está rodeado de noticias falsas, verdades fragmentadas y fuera de contexto, intereses profundamente mezquinos, amarillismo, desidia, mentiras, etc.