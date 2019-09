Óscar Iván Zuluaga, libre de Odebrecht

none

Esperamos que el nuevo presidente del Congreso ponga orden a estos debates, que ya han pasado por el cernidor legislativo. No tiene razón de ser traerlos a nuevos escenarios simple y llanamente para distraer a la opinión nacional y poner en la picota pública a distinguidos ciudadanos.

Qué vergüenza también para nuestro país que muchos de los mal llamados “Padres de la Patria” se inventan toda clase de golpes bajos para sacar ventaja en las elecciones. Considero que no es bien visto bajo ningún punto de vista que en vísperas de los comicios electorales se busque mancillar el nombre de distinguidos dirigentes.

Me estoy refiriendo al senador Jorge Robledo que, con sus acostumbradas retahílas, tiene molestos a buen número de colombianos que ven en sus discursos tiempo perdido, cuando el país les está reclamando a él y a todos sus colegas que legislen sobre asuntos que sean de vital importancia.

Me parece desde todo punto de vista pecaminoso que la máxima corporación legislativa del país se preste para debates tan insulsos que al final de cuentas a nada conducen; quienes los promueven lo hacen simplemente para lucirse ante la falta de visión e iniciativas para promover planes y programas de desarrollo, que es lo que el país reclama con urgencia.

El caso de Odebrecht, con el cual se sindica al doctor Óscar Iván Zuluaga de haber recibido coimas para su campaña presidencial, cuyo triunfo le fue arrebatado por el hoy expresidente Santos, está lo suficientemente claro: no recibió ni un solo peso de esta multinacional como así lo han declarado sus directivos.