Otra mancha

A este tipo de tragedias pertenece el atroz accidente en el que perecieron dos jóvenes soldados que colgaban de un helicóptero sosteniendo una bandera, en alarde de audacia y destreza frente a la multitud. Cualesquiera que hayan sido las razones —no muy claras todavía, a la hora de escribir esta columna—, produce vergüenza que eso haya sucedido bajo la responsabilidad de la FAC, que queda muy mal parada. Las palabras del general que los despidió (“¡Adiós, soldados del aire! Dejan en tierra a un equipo azul afligido, pero resiliente, que les rendirá tributo permanente. Su legado será imperecedero, al igual que su valentía”) no dejan de sonar huecas y pomposas, sobre todo cuando sabemos que una de las víctimas le expresó a su padre el día anterior que no quería participar de tales maniobras porque dudaba de su seguridad. Si esto sucede en una revista aérea, durante unas fiestas, es muy posible que pase o haya pasado en otras circunstancias y ni siquiera trascienda. Pues ya sabemos de la tendencia de ciertos mandos a ocultar lo que los desprestigie, como ha quedado de manifiesto recientemente cuando se reveló que los militares que están denunciando “falsos positivos” o corrupción interna han estado sufriendo presiones y amenazas.