Otra muerte anunciada

Así están las cosas en este departamento, situación que hemos venido denunciando desde hace más de tres años y a la cual no se le puso la debida atención. Y como aquí “todo nos llega tarde, hasta la muerte” —como escribiera el poeta—, estamos frente a un monstruo de mil cabezas.

Lo anterior demuestra que quienes perpetraron tal salvajada no fueron unos simples sicarios, sino avezados guerrilleros que han sido entrenados para matar y manejan fusiles y explosivos sin piedad ni miramiento alguno de sus víctimas.

La líder popular tenía un esquema de seguridad que incluía un vehículo blindado y un escolta que de nada le valieron: el blindaje cedió ante los disparos de fusil hechos a corta distancia y las granadas que terminaron destrozando la camioneta, que después incineraron totalmente, como para que no quedara duda de la brutalidad y la sevicia con la que actuaron estos criminales. Y el escolta nada pudo haber hecho con un revolvercito que tenía frente a las metralletas de los atacantes y, como pudo, se metió al monte y huyó de ese infierno.