Otra perla de la ministra de Transporte

none

Otro que no vio ni anticipó nada fue el interventor del contrato, Redcom Ltda., a quien, de acuerdo con la cláusula 45 del contrato inicial, le correspondía la vigilancia de la ejecución y el cumplimiento del contrato, incluyendo su reversión y liquidación. Pero además de “ciego”, alcahuete, ya que, mediante un sencillo correo electrónico, enviado cinco días antes de la terminación contractual, justificó la prórroga sin mediar licitación pública, con el argumento de que la jugosa adición costaba solo $109.331 millones, por debajo del 50 % del valor del contrato inicial, que calculó en $294.307 millones, cumpliendo el requisito del artículo 40 del Estatuto de Contratación Pública.

¿Por qué el anterior gobierno no adelantó con tiempo una licitación? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que el hijo del principal accionista del concesionario, Intelred S.A., se casó con la hija del presidente Juan Manuel Santos? ¿Por qué el actual gobierno tampoco adelantó la tarea?

El pasado 29 de abril, el Ministerio de Trasporte prorrogó por treinta meses el contrato de concesión N.° 033 para el manejo de Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al mismo contratista que lo viene ejecutando desde noviembre del año 2007, con el argumento de no afectar la continuidad del servicio, pues se les hizo tarde para hacer una nueva licitación.