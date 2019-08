Otro año que vivimos peligrosamente

none

Los interrogantes sustanciales deberían versar sobre el contenido político de sus actos. Porque no hay una única manera de gobernar. Se puede gobernar como Obama o como Trump, como Mandela o como Maduro, como Stalin o como Gorbachov. ¿Qué clase de aprendizaje en gobierno ha hecho el presidente colombiano en su primer año?: he aquí la sustancia, la carnita y los huesitos sobre los que se le debe juzgar.

Es evidente que no. Así como tampoco se trata de insistir para risas sobre sus videos con guitarra, balón o pareja de baile. Ni de analizar qué tanto se ha independizado de la asfixiante eternidad de su mentor, padre y protector.

Asimiló la lección, en el nuevo turno de las urnas volvió a ejecutar su prestidigitación electoral, marcó a un nuevo elegido cuidándose de que fuera alguien sin historia. En estos lances, no tener historia equivale a entregarse de rodillas ante el pequeño dios. En sus primeros discursos el favorecido novato reconoció que no por pequeño este dios deja de ser eterno.

Ocurrió que el gran elector, a su turno ocho años más atrás, había sido igualmente propulsado por esos dueños de toda la vida, para administrar la finca. Él aprendió para qué sirve el poder, aunque todavía no había tomado conciencia de su eternidad. De ahí que se enfureció cuando su elegido corrió por caminos díscolos.

Ocho años atrás había sucedido una señal consagratoria similar. Con la diferencia de que el ungido tenía por sí mismo peso específico, pertenecía a los escogidos desde tiempos ancestrales, se preparaba desde niño para el gran cargo. No era un recién llegado, tenía programa propio. O no tan propio, el programa de sus ancestros.

De modo que no sufrió, no tuvo que ascender el larguísimo y empinado zigzag de componendas necesario para conseguir avales, alianzas, miles de millones de pesos, apoyos, votos. La banda presidencial le cayó del cielo, como todo lo eterno.

Pues bien, es la hora del primer gran balance. ¿Pero qué vale la pena examinar en este corte a comerciales de la comedia? En primer lugar no hay discusión sobre el punto de partida. Quien se sienta en la silla de Bolívar no era nadie antes de que fuera ungido como candidato por el eterno.