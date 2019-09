Pacto por el Amazonas: que no salga el tiro por la culata

La crisis de magnitudes apocalípticas que vive la Amazonía ha movilizado a millones de ciudadanos alrededor del mundo en torno al cataclismo y la necesidad de actuar de manera inmediata para detener los incendios y la deforestación acelerada, que amenaza con llevar al bosque tropical más grande e importante del planeta a un punto de no retorno. La respuesta política – y práctica – es una necesidad inmediata.

