Panelistas y exclusión

El panorama que presenta el reporte de Cifras & Conceptos sobre quiénes opinan en Colombia nos pinta un escenario excluyente en un país diverso que debería estar presente con todos sus matices. Por género, opinan los hombres; por oficio, los políticos y dentro de ellos, mayoritariamente los del Centro Democrático. Si le sumamos que la mayoría son bogotanos o viven en Bogotá y están desconectados de las regiones, como bien subrayó en su análisis La Silla Vacía, tenemos debates en donde poco se escuchan las voces que representan a buena parte del país. La exclusión es una constante en nuestra sociedad.

He escuchado la respuesta de los colegas que tienen espacios de opinión y de los productores que tienen la difícil tarea de buscar a los opinadores. “No es fácil conseguir mujeres que atiendan el llamado”. “Los políticos siempre están dispuestos”. “Los académicos dicen que no hablan de lo que no saben”. “Las mujeres se excusan con más frecuencia de los debates en la noche porque atienden asuntos familiares”. Me consta que todas esas explicaciones son reales porque lo padecemos cada día en el noticiero que dirijo en RCN Radio. Hace un año decidimos abrir todos los días un espacio para escuchar a mujeres protagonistas de noticias. ¡Qué reto tan duro ha sido! Hacemos el esfuerzo porque es una decisión editorial, aunque a veces sea más sencillo poner al aire a cualquier opinador fácil que, como decimos en radio, “cuenta 3, 2, 1 y arranca sin que le pregunten”.

Los políticos hablan porque ese es su oficio y porque tienen jefes de prensa que nos saturan con sus ideas, opiniones, propuestas. Sin embargo, creo que nos corresponde a los que estamos en los medios hacer un esfuerzo mayor de inclusión para dar a voz a los que no tienen jefes de prensa y deben ser escuchados. Eso significa luchar contra múltiples barreras porque quebrar estereotipos nunca es fácil y aquí debemos derribar varios: el machismo, el clasismo, el racismo, el centralismo, entre otros. También hay que combatir el recelo que generan los medios.

Algunos académicos miran con desconfianza a los medios porque consideran que se trivializan los temas de fondo. Es que cada escenario tiene sus maneras de comunicar y profundizar. Uno es el foro académico entre pares y otro, el debate público. Se atreven a salir al ruedo unos cuantos que lo hacen muy bien porque saben de lo que hablan y sustentan con argumentos. Otros no logran salirse del lenguaje académico y tienen problemas para conectarse con el ciudadano común que necesita con urgencia opiniones de calidad, pero digeribles, entendibles.

Tenemos un reto los periodistas: incluir en los espacios más voces y opiniones que representen al país, así eso signifique más trabajo. Sin embargo, el reto es también para los voceros de esos otros sectores que deciden no hablar. Salvo contadas excepciones, como dice Cifras & Conceptos, los gremios y los empresarios están ausentes. Hablan abogados, pero pocos escritores, artistas, filósofos… a muchos líderes sociales los escuchamos solamente cuando gritan desde las tumbas para denunciar sus asesinatos. Pocas voces regionales tienen el peso específico que deberían tener en los grandes temas nacionales. Nos falta también conectar más a los buenos opinadores de redes sociales. Una respuesta frecuente cuando buscamos a un instagrammer: “No me interesa”. Ellos tienen sus foros y el espacio de los medios se desprecia o se teme en no pocas ocasiones porque a veces se presta para el matoneo. Tenemos que recuperar la confianza de fuentes indispensables que deben estar presentes porque en los medios se sigue construyendo agenda pública. Y a quienes se niegan a aportar cuando tienen tanto por decir, es bueno que entiendan que el espacio que ellos no usan alguien más lo copa y no siempre llevan el debate por el camino que es.