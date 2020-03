¿Para dónde vamos?

Otro tema que se escapa de todo entendimiento es qué pasa en Norte América. Desde México hasta Canadá se han tomado esto con mucha ligereza; el contagio relampaguea y no se quieren aislar. Consideran que la economía es más importante que la salud pública, pero no por esto el virus va a dejar de hacer de las suyas. En Reino Unido pensaron igual y ya las cosas se salieron de control y están en cuarentena total. Un estudio reciente de la Universidad de Oxford dijo que era probable que ya la mitad de la población del país estuviera infectada, pero como todo en esta coyuntura, absoluta incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Lo que sí sabemos es que entre México, EE. UU. y Canadá hay cerca de 500 millones de habitantes, lo cual es verdaderamente preocupante viendo con la facilidad con la que este virus se contagia y cómo podrían lidiar con esta situación.

Quién sabe qué pasará cuando todo vuelva a la normalidad, pero lo que sí es cierto, es que, aunque algunos se quebrarán, el mundo va tener un superávit de alrededor de cinco trillones de dólares en la economía, que sin duda van a generar cambios en el mercado global, lo cual no es poca cosa; esto es aproximadamente el PIB del Japón, la tercera economía del mundo. Por estos lados, esperemos que algo de ese capital logre ingresar a nuestra economía y no sólo en remesas, sino en inversión extranjera, porque nuestra historia es muy diferente, no podemos generar ese tipo de deudas.