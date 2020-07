Para las buenas, Duque; para las malas, Claudia

Muy triste que el panorama que han dibujado el presidente Iván Duque y su equipo, con su actitud, sea así: para cobrar los créditos de lo que salga bien está el Gobierno Nacional, pero para responder por lo que salga mal están los alcaldes locales, en este caso Claudia López.

Recordemos las palabras del señor viceministro del Interior, Daniel Palacios, cuando se disparó la preocupación en Bogotá por los constantes atracos a mano armada en calles y avenidas, y la alcaldesa reclamó por la colaboración del Gobierno nacional. El funcionario no dudó en recordarle a Claudia López que son los mandatarios locales los responsables de la seguridad en sus territorios.

Recordemos también que en el acto de la firma del acta de inicio de la construcción del Regiotram de Occidente, Duque felicitó al gobernador Nicolás García por los resultados en materia de seguridad en el departamento, en donde la clave del éxito, según el presidente, “es el trabajo en equipo con la Policía”. Claro, si la cosa hubiese sido al revés, el presidente no se hubiese tomado la molestia de mencionar el asunto, ni de colarse en el éxito a través de los agentes de seguridad.

De igual manera sucede en la crisis que atraviesa Colombia por el COVID-19, especialmente en la ciudad de Bogotá, que cuenta en su territorio con más ocho millones de habitantes a quienes el virus está contagiando masivamente, situación que puede colapsar el sistema de salud. Por eso la alcaldesa ha pedido que se declare una nueva cuarentena general, porque en el momento en que clínicas y hospitales estén saturados y no haya capacidad para atender a todo el que llegue, el presidente Duque no va a salir a dar la cara y a asumir su responsabilidad en el hecho por no atender a tiempo los llamados que se le hacen.

Como van las cosas en la ciudad, se hará necesaria una declaratoria de cuarentena general. Bien lo dijeron asociaciones médicas, entre ellas el Colegio Médico Colombiano, que no solo se preocupa por un posible colapso en la atención a pacientes de COVID-19, sino además por los que tienen otro tipo de enfermedades y que no se pueden dejar de atender.

Pero el presidente Duque no se ha dado cuenta porque, al parecer, su único interés es aprenderse el libreto que debe recitar todas las tardes frente a unas cámaras de televisión.

Entre tanto, que sean los alcaldes quienes respondan, no solo a los ciudadanos, sino además al personal de la salud en clínicas y hospitales en ciudades y municipios. Claro, los problemas que los resuelvan los mandatarios locales, especialmente los de Bogotá, cierto presidente Duque y las felicitaciones, que las reciba usted, porque no es de extrañar que su ministra del Interior, salga como buena acudiente a reclamar la medalla, cuando la perseverancia y la constante vigilancia que en medio de la pandemia han ejercido los gobernantes en su territorio, muestre buenos resultados.

Ahí sí,” los éxitos serán del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional”, así el equipo de trabajo del presidente de la república solo haya servido para retrasar las cosas, dilatar los procesos y citar a reuniones, para concluir que se debe citar a una próxima reunión, para no decidir nada, ni mucho menos concretar acciones.

Si la alcaldesa de Bogotá no hubiese ejercido presión sobre el Gobierno Nacional, la capital del país estaría todavía a la espera de más ventiladores y con poca capacidad de atención inmediata a los pacientes COVID-19, así como sucede en la mayoría de municipios, a los que Duque no visita por que lleva tres meses tratando de ver el país a través de las cámaras de televisión, no sé si con la idea de ganarse un Premio Simón Bolívar o un India Catalina a mejor presentador.

Entre tanto, que Claudia López y el resto de alcaldes pongan la cara a los ciudadanos, mientras Duque les pone la cara a las cámaras de televisión, pensando, claro está, en que si los resultados son buenos, es producto del trabajo en equipo con el Gobierno Nacional y cuando la situación es mala, la responsabilidad es de los alcaldes. Bonito así.

@sevillanoscar