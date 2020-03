Y desde luego no basta saber colocar una letra después de otra, como los analfabetos funcionales que son la mayoría en el país. Un sistema educativo dirigido a cumplir las metas estadísticas -mentirosas- y a producir carne de cañón para un sistema que requiere de autómatas eficientes y obedientes es, en realidad, como en The Wall, una fábrica de salchichas.

Me impulsa al tema la historia de mi ahijado. Habita en una de las regiones aisladas del país en una finca rodeada del cauce principal y los brazuelos del Río Fragua en el piedemonte caqueteño. Acaba de cumplir sus cinco años. Vive contento con su abuela, su madre viuda de la violencia y algunos de sus tíos raspachines; arrea las vacas con la eficiencia de un adulto y el disfrute juguetón de un niño, sabe de cultivos de yuca, plátano, chontaduro, ayuda a subir leña a la cocina y se divierte con sus primos molestando a las gallinas. Pero jamás le vi unos ojos más brillantes que cuando una amiga profesora, armada de un lápiz y un cuaderno, lo inició en el ABC. Su cerebro despierto entendió en pocos días la magia de transformar los sonidos de las palabras en “dibujos”. Estaba descubriendo la escritura, y la lectura le cambió la profundidad de la mirada, se le abrió un compartimento inexplorado, un universo. Pero ¿quién continuará con la labor si en la isla no hay escuela, si en su familia cercana ninguno ha penetrado en el misterio del alfabeto, si para continuar tendría que vadear a diario el peligroso rio o ser dado “en adopción” a alguna de las tías en un pueblo de colonos en donde ellas tuvieron que mudarse para educar sus propios hijos en los básicos?

Dice Gianni Rodari hablando del valor liberador de las palabras: “«Todos los usos de las palabras para todos» me parece un buen lema, tiene un bello sonido democrático. No para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo”.