¿Parándole bolas al Valle?

Lo principal en este proceso ha sido la unión. Es defecto de cuna que aquí nos gusta actuar solos y poco amigos somos de las uniones. Cada quien jala para su lado, es un decir practicado y repetido permanentemente. No obstante, por fin hubo unanimidad en las peticiones y, por ende, una interlocución coherente, seria, fluida y constructiva y no como antes, en que cada agremiación o grupo político o gobierno de turno iban a tratar un mismo tema, pero desde ángulos distintos, advirtiéndose tales distanciamientos entre unos y otros que resultaba imposible que existiera un acuerdo en lo fundamental.

Pero pasados unos meses y gracias a las gestiones de las llamadas fuerzas vivas que lentamente despiertan de su letargo y actúan como debe ser, del mismo gobierno departamental y de la susodicha bancada parlamentaria, se han comenzado a escuchar nuestras súplicas, que no exigencias, y ya existe un diálogo constructivo muy diferente —repito— al que no se accedía fácilmente porque nos miraban como si aquí todos fueran corruptos y serrucheros, que es, desafortunadamente, la imagen que se proyecta por culpa de tantos y tantos torcidos que nos endilgan con o sin razón.