Partidos en pedazos

El hecho de que los partidos estén en dificultades y transformándose es señal de una crisis mucho más honda de la democracia representativa. Por ello, no se trata de revivir a los partidos sino reinventarlos, para que efectivamente cumplan el rol indispensable en la articulación de las diversas visiones, demandas e intereses de la ciudadanía para la conducción democrática del Estado.

La crisis de los partidos no es exclusividad nuestra. En Inglaterra, cuna de los partidos, de donde nuestros liberales y conservadores tomaron sus nombres, en la actualidad, los tories y los laboristas están vueltos chicuca a causa del brexit. En Francia gobierna un movimiento creado pocos meses antes de las elecciones, que arrasó con los republicanos y socialistas que venían gobernando desde la Segunda Guerra Mundial. En EE. UU., Trump consolida la toma del Partido Republicano sobre el cadáver del establecimiento, mientras que el Partido Demócrata se disputa entre moderados y socialistas.

En el caso de Petro, al priorizar el metro subterráneo por encima de la violencia de género, le dio una cachetada a un importante sector de Colombia Humana, empezando por Ángela María Robledo, asunto que no se resuelve con encabezar la lista al Concejo con mujeres, por más respetables y cualificadas que sean. Más allá de las consecuencias políticas y electorales, las decisiones se tomaron de manera unipersonal e inconsulta, desconociendo los procesos colectivos, generando rupturas también en lugares como Valle del Cauca y Cartagena.

Desafortunadamente, por el lado de los llamados alternativos, la cosa no está mejor. Es muy diciente que ninguno de los líderes más significativos —Gustavo Petro y Sergio Fajardo— pertenezca a un partido. Para los requeridos avales, debieron arrimarse a los existentes: Petro a la UP y el MAIS y Fajardo a la Alianza Verde. Pero en vez de contribuir a fortalecer las estructuras partidistas, ambos parecen alejarse.

El Partido Conservador, el otro histórico, hace rato perdió su identidad, al quedar descolocado desde la derecha por Uribe, más godo que Laureano. En Cambio Radical, Vargas Lleras logró neutralizar el intento de golpe por el clan Char, pero sin discusión ideológica o programática alguna. El Partido de la U, desde que la “U” dejó de ser la de Uribe, no se sabe qué visión representa. Y Colombia Renaciente, el más nuevo de todos, es aún solo una personería jurídica arrebatada a los afros, que sirve de escampadero para algunos exministros santistas.