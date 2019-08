Partidos políticos: ¿impopulares e ineficientes?

none

Es cierto que liberales y conservadores perdieron vocación de poder. También es verdad que el poder envilece y desgasta. Cierto es que los días pasados fueron mejores. Pero la realidad es una: los colombianos ven los partidos como las instancias más lejanas para encauzar sus angustias. Por eso buscan refugiarse en cuanto “pirómano político” de ocasión recrea un discurso y aduce tener el santo grial para resolver “su crisis” con “su receta”. Pero el diario vivir de los colombianos va por otro lado. Solo con leer la experiencia de una profesora de biología que viaja por el país con sus estudiantes y luego de 2.500 kilómetros sin ningún incidente, ratificó su desprecio por la política y los políticos. Según ella en las capitales de los departamentos operan agentes que están en contra de la educación, de un modelo de desarrollo que desaprovecha la riqueza regional, no construyen vías terciarias y favorecen la concentración de la tierra. Lo ve una bióloga mientras los profesionales de la política restringen esta realidad.

Esa no es la función de un partido serio y con tradición. La fortaleza de un grupo político con historia es garantizar la estabilidad institucional de una democracia al tiempo que proyectan su futuro. Se les olvidó el liberal Darío Echandía y su frase, tan trilllada y poco razonada: ¿el poder para qué? O al conservador Álvaro Gómez Hurtado, defendido con ahínco y buena prosa, por el escritor Juan Estebán Constaín en reciente libro, cuando decía: "Necesitamos una nueva dimensión...que se oigan nuestros pasos como sonidos de bronce...es la Historia, es el ruido de la Historia". Por mirarse el ombligo, ¡se les olvidó el poder de su propia historia!