El país judicial no parece haber tomado conciencia de la necesidad de la reglamentación de la convocatoria pública para designar magistrados, pues las polémicas hoy se enderezan contra los dos togados de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura que sin su culpa permanecen en sus empleos y contra la Corte Suprema de Justicia por no poder proveer reemplazos a las vacantes. Lo cierto es que si se nombran los magistrados de la CNDJ o los reemplazos en la Corte Suprema de Justicia, como lo reclaman con ardentía algunos, ese podría ser un paso en falso, pues esos nombramientos podrían ser espurios, como lo serían todos los que se han hecho desde 2015 en adelante.

Mientras no haya ley estatutaria no habrá reglamentación de la convocatoria pública y continuará incumpliéndose el mandato de los artículos 231 y 257 de la Carta, por lo cual todos los nombramientos de magistrados como se vienen realizando podrían ser nulos.

En efecto, el Acto Legislativo 2 de 2015 modificó los artículos 231 y 257 de la Constitución, estableciendo como requisito para ser magistrado de la Corte Suprema, el Consejo de Estado o la CNDJ que la elección se realice previa convocatoria pública reglada. Es decir, hoy no puede ser magistrado sino quien se haya sometido a una convocatoria pública, cuyas bases solamente pueden ser definidas por una ley estatutaria aprobada en dos legislaturas por el Congreso. En otras palabras, mientras no se tramite y expida una ley estatutaria que defina las bases y requisitos de esa convocatoria pública, legalmente nadie puede ser designado magistrado de la Corte Suprema, ni el Consejo de Estado, ni de la CNDJ.

¿Por qué, desaparecida la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, dos de sus antiguos magistrados siguen en sus cargos, ajustando ya casi 12 años en el ejercicio de los mismos ? La culpa no es realmente de esos magistrados, ni del Consejo de la Judicatura, sino del sistema y en particular del Congreso y el Gobierno.