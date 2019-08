Pelea entre bancos por Ruta del Sol

none

Será contra el Grupo Aval que Bancolombia, Itaú y Davivienda busquen recuperar lo perdido, no contra la nación. Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente y Banco Popular también deberán pedirle a su hermanito, Corficolombiana, los dineros perdidos, pues dichos dineros son de ahorro público. Corresponde ahora a la Superintendencia Financiera verificar que se adelanten estas reclamaciones entre colegas.

Como la nulidad ilícita del contrato era predecible desde 2017 y las cuentas no daban para pagarles a los bancos la totalidad de lo prestado, a pesar de la torcida Ley 1882, les tocaría a Odebrecht y Episol responder solidariamente por todas las obligaciones, por cuenta de un acuerdo entre socios firmado antes de la existencia del contrato Ruta del Sol 2. Como está probado el dolo de Episol, los bancos deberán solicitar a la Superintendencia de Sociedades levantarle el “velo corporativo” de su deudor e ir detrás de su matriz, en este caso Corficolombiana y Grupo Aval.

Se confirma que Odebrecht y Aval hicieron este negocio con la cédula, pues los $262.311 millones que aportaron los terminaron sacando por valor de $417.545 millones, arriesgando solo el dinero de los bancos y proveedores. Un negocio donde las ganancias estaban en lo financiero y no en la ingeniería.

Aclara que la multa del 5 % del valor del contrato, a la que hace referencia la Ley 1882, no es aplicable pues, al anularse el contrato, por sustracción de materia no habría un valor al cual aplicar ese 5 %. Toda una paradoja del derecho que favorece a los corruptos.