Pena de muerte y tiquetes baratos

El Estado tendría menos recursos para su gasto público, en especial si se lleva la genial idea de reducir impuestos a otros sectores económicos, ¿qué tal hacer más felices a los colombianos bajando el IVA de los carros nuevos? ¿Por qué no, si al fin y al cabo estamos en el gobierno de “menos impuestos, más empleo y mejores salarios”?

Pero no, se trata simplemente de bajar el IVA a los tiquetes aéreos. Y no es claro que los pasajes bajen de precio. Dudo que las aerolíneas colombianas operen con gran capacidad instalada subutilizada (asientos vacíos). Es decir, podrían seguir cobrando el mismo precio. Los clientes actuales ya mostraron que están dispuestos a pagarlo. La única diferencia es que el valor del IVA se lo quedaría la aerolínea.