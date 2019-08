Pensar en grande

none

El sistema de financiamiento y de seguro agrario, también están necesitando un revolcón para garantizar los recursos de fomento al sector y la cobertura de riesgos climáticos. La Colombia rural, está necesitando urgentemente la creación de un gran Banco de Fomento y Desarrollo Agroindustrial y un sistema de coaseguro y reaseguro agrícola mixto. Finagro y el Banco Agrario, ya no son suficiente. La cobertura del crédito agropecuario no llega siquiera al 15% de la demanda total y la del seguro agrario al 1.5% de la superficie agrícola.

Otra decisión que no da más espera, es la de crear un esquema de financiamiento a largo plazo para impulsar la inversión en canales y sistemas de riego para zonas estratégicas de producción agrícola de exportación y consumo nacional. Un crédito BID (USD 120 millones), a 12 años con una tasa de interés del 7% e.a., resolvería rápidamente el problema de escases de agua para desarrollar unas 100.000 hectáreas altamente productivas en las Regiones del Caribe, Urabá Antioqueño y la Orinoquia colombiana. Repito, “La agricultura se escribe con agua”.

Ya es hora de que eliminemos ese concepto de tierras baldías y se le reconozca a quienes las han ocupado y explotado durante tantos años, su adjudicación legal sin exigir tantos requisitos. Ya es tiempo, de cambiar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) por las Unidades Económicas Agrícolas (UEA) mínimas para el desarrollo de un proyecto productivo rentable. Nadie va a invertir un peso en el sector agropecuario hasta tanto no se resuelvan estos cuellos de botellas.

Les contaba en mi pasada columna que el diagnóstico del Dane y del Departamento Nacional de Planeación sobre la salud del sector agropecuario no era bueno y tendía a empeorar si no se le daba el tratamiento adecuado.