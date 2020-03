Peor que el coronavirus

Estoy leyendo el libro Alternativa, parido por Enrique Santos Calderón, en el que selecciona y recopila entrevistas, artículos y textos de Gabriel García Márquez jamás publicados en Colombia. A medida que avanzo siento vértigo y pánico, porque no sé si me quedé estancada en el tiempo o si los periódicos de hoy están repitiendo las noticias de hace 50 años.

Respiro profundo y releo. Me salto páginas a ver si la cosa cambia, pero no. El tiempo en Colombia sigue estático. No ha pasado nada. Seguimos los mismos con las mismas. Las polarizaciones, las mentiras de los gobiernos, el despelote de las fuerzas militares, el tapen-tapen, las víctimas inocentes, las torturas.

Alternativa fue la primera revista en Colombia que se atrevió a destapar ollas podridas, cuestionar asuntos que los periódicos oficiales no nombraban, quitar máscaras y denunciar abusos de poder. Sufrió en carne propia la represión y bombardearon su sede. Gabriel García Márquez se fue del país. Intimidaron a sus columnistas. Se quebró porque los poderosos le quitaron la pauta. Pero la huella quedó ¡y es imborrable!

Fals Borda escribió en 2008: “Alternativa fue una prueba de fuego que demostró tanto su idealismo como su nefasta capacidad suicida. Para las derechas fue un peligroso desafío, pues las estructuras políticas y económicas del establecimiento fueron desnudadas por sus propios hijos a través de análisis magistrales que empezaron a abrir las brechas que condujeron a la Constitución de 1991”.

Enrique Santos, en su prólogo, hace una retrospección honesta sobre Alternativa. Sus divisiones internas, sus intentos infructuosos de mantener un periodismo crítico, rebelde y serio y reconocer también que unificar el pensamiento de izquierda “había demostrado ser infinitamente más complejo”. “Alternativa no fue propiamente un modelo de objetividad o equilibrio. Fuimos excesivos y en muchas ocasiones injustos, pero nunca calumniadores”.

Adjunto un comentario del irreemplazable Klim sobre la complicidad de los liberales con el gobierno de López: “Lo que les interesa es seguir en el poder, no les importa que se corrompa. Con el Frente Nacional se formó el Establecimiento, que es una concepción política hermafrodita con órganos liberales y conservadores. Y como los hermafroditas no pueden hacer nada, pues se han dedicado a enriquecerse”. “A mí me parece que la delincuencia no se puede acabar con represión. Al contrario, con educación y mejorando las condiciones de vida de la gente”.

García Márquez sobre Turbay Ayala: “El señor Turbay ha adoptado un sistema simple frente a las denuncias: negarlas sin apelación no solo dentro de Colombia sino también fuera de ella”. “Niega contra el testimonio desgarrador de miles de hombres y mujeres que han sido sacados de sus casas y maltratados como perros en cárceles militares. Niega que un universitario desarmado fue muerto a tiros y su cuerpo escamoteado por una patrulla militar”. “Estamos, pues, en presencia de un poder personal y absoluto, convencido de que no existe en el mundo ninguna otra verdad distinta de su palabra suprema”.

Sobre el aborto (1976): “Anualmente 250.000 mujeres abortan clandestinamente en Colombia y unas 1.500 mueren por la misma causa. Ya es tiempo de que, por lo menos, sean ellas y no los jueces los que se pronuncien”.

Abandono del Estado (1980): “El agua para satisfacer las necesidades de los pobladores de Arauca se encuentra estancada en una poza. No hay fluido eléctrico. No hay puesto de salud y, por lo tanto, carecen de atención médica y de drogas. No hay cementerio... para enterrar a sus muertos deben transportarlos en hamaca hasta Santa Ana. Hace varios años un político les prometió el cementerio a cambio de votos y nunca volvió”.

Sigo en pánico: ¿estoy leyendo noticias de hace 30 y 50 años o el periódico de hoy?

El libro Alternativa nos recuerda que seguimos en la noria absoluta. Qué oportunidad tan berraca para sacudirnos la amnesia ancestral y buscar otras alternativas para este país condenado como Sísifo y su piedra... ¡eternamente!