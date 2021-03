Perseguir la cultura

Ha llegado la información de que Disney ha decidido archivar algunas de sus películas más amables, como Dumbo, Peter Pan y Blanca Nieves y los siete enanos, para evitar protestas por estereotipos y alusiones negativas que se pueden interpretar como racistas. Igualmente, los editores de los libros de Tin Tin han descontinuado algunos títulos por hacer descripciones condescendientes de otras culturas. Algunos de los programas con títeres de Plaza Sésamo ya no son accesibles porque se considera que tienen elementos que pueden corromper a los niños. Varios de los deliciosos libros del Dr. Seuss, joyas de la literatura infantil porque ponen a correr la imaginación de los niños, ya no se consideran adecuados para ellos y sus editores han anunciado que algunos no serán reeditados.