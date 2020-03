Personajillos de “dudosa ortografía”

Ahora le tocó el turno a Duque. El Ñeñegate tiene sus particularidades. Duque decidió transitar en la política en las huestes del uribismo, cuyo mandamás ha sido identificado históricamente, por algunos, como cercano al paramilitarismo y al narcotráfico, lo que incluso ha sido motivo de procesos judiciales en su contra y también de condenas impuestas a sus más cercanos amigos políticos y de la vida. Duque sabía en lo que se metía desde el día en que decidió hacer política al lado de Uribe y, sobre todo, desde el día en que aceptó y se lucró de ser “el que Uribe diga”. Salvo que Duque sea un iluso, él sabía que uno no puede meterse a una piscina y no salir mojado, y mucho menos cuando el escándalo vincula a quien, como se ha sabido, era su íntimo amigo desde la infancia.

Ante un escándalo por esas relaciones non sanctas, como en cualquier campaña contra el coronavirus, esos políticos mal acompañados acuden a la vieja y trillada estrategia de lavarse las manos con absurdas teorías que no logran desvirtuar ni la más elemental de las pruebas y mucho menos la cantidad de fotos y videos que demuestran, hasta la saciedad, sus malas andanzas.