Pilos, “cena” a la carta

Sigue en decadencia, apenas sostenida por un pasado que alguna vez fue glorioso y relevante para el país: no fue la preferida de los “pilos” y el actual Gobierno debió denominar su programa Generación “Privada”.

Por ejemplo, la Comisión Nacional del Servicio Civil no contrata los exámenes de conocimientos para sus concursos de méritos con el Icfes o la UN, y las organizaciones encargadas generan bastantes reservas. Por otra parte, la UN ni siquiera tiene modelo virtual —de hecho, el Gobierno tiene convenio con Unir de España, como beneficio para sus funcionarios—.

Ilegítimo, convengamos que no es apropiado hacer cosas que aunque sean buenas parecen malas. La UN fue eliminada de un concurso de méritos convocado originalmente por el Sena para seleccionar una organización con la experiencia y capacidad para asesorar esta licitación (La República, 21/8/2019).

La anterior Superintendencia de Industria y Comercio realizó procesos ejemplares, aunque fue objeto de amedrentamiento. Hoy el Ministerio Público, entidad que sufrió abusos desde su interior, asumió el rol de control señalando que el tipo de contratación no era eficiente y había sido modificado a último momento (El Espectador, 21/8/2019).

En este caso hubo quejas sobre la aplicación de los principios* de gestión y contratación pública, aunque los interesados no necesariamente son referentes de calidad, excelencia o ética. De hecho, saben cómo sabotear los procesos y las reformas; en este sentido, es oportuno recordar que el Congreso afronta los últimos debates de la optimización de la Contraloría, que ha ignorado la prevención, apenas vigila el 17 % del presupuesto público y solo recupera el 0,4 % de lo que investiga (El Tiempo, 25/8/2019).