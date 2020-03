Plagas y conquistas

El COVID-19 ahora no sólo ha inundado nuestras vidas, sino que es materia de contradicciones. Una de ellas, si primero es la economía que la vida. Obvio que esta última es el valor supremo. Y que el Estado tiene que reventar cinchas ahora flexibilizando, hasta donde se pueda, el manejo macroeconómico para volcarse sobre el sistema de salud y los más desvalidos. Pero no hay que equivocarse: la vida y la salud también dependen de una buena economía. Por fuera de modelos ideológicos, sea que se trata de una economía completamente estatal u otra totalmente abierta, en todo caso la productividad y el crecimiento favorecen las condiciones que prolongan la vida y mejoran la salud. La pregunta es si nos endeudamos para convocar a generaciones futuras a solventar la emergencia. O si echamos mano del marranito de algunos fondos existentes. Pero no se trata de creer que la economía es enemiga de la vida. Quiero entenderlo como una metáfora dirigida a poner primero la lucha contra el virus así después tengamos que arreglar las cargas.

En 1518 apareció la viruela en Centroamérica. Terrible dolencia que no dejaba títere con cabeza. Como los nativos no la habían sufrido nunca, carecían de anticuerpos. De modo que el efecto fue devastador. Un año después, el villano fue el sarampión. México y Guatemala sufrieron el golpe. Nuevamente el sarampión asoló desde el bajo Misisipi hasta la Amazonía. En 1618, la población de aztecas, que había llegado a 18 millones, ya apenas contaba con 1,6 millones.