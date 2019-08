none

Algo que no debería generar necesariamente un escándalo, pero que se puede prestar para futuros silenciamientos entre los que deseen contar verdades sobre las tensiones sociales y raciales dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes fueron, vale la pena preguntar, los enviados a la guerra? ¿De qué manera y qué tan justo es que el dolor producido por una victimización sea convertido en fuente de honor para toda la institución armada?

No debería entonces extrañar que el Ejército pretenda impulsar una narrativa marco del conflicto armado, como quedó claro en el plan 002811 que se filtró ante los medios. La estrategia es clara. Coordinada o no, la idea es hacerle algún tipo de oposición a la justicia transicional, sea la JEP o la Comisión de la Verdad.

Las Farc, que preferían hablar de prisioneros de guerra, creían en ese entonces que pronto colapsaría el poder. El Estado no tenía lo que se requería militarmente para detener los exitosos golpes de la guerrilla, cada vez más espectaculares. Y buena parte de las élites y otros sectores impulsaban con gusto o indiferencia cómplice la reconquista territorial a manos de los paramilitares.