Iván Duque pertenece a una generación joven que mira hacia el futuro con unos ojos diferentes a con los que generalmente los presidentes de mayor edad perciben el futuro. Por eso en su discurso de posesión trató muchos asuntos a los cuales dio importancia y tenían que ver con aspectos que varios de quienes observaron por televisión el acto no sentían necesariamente una relación directa con su generación. En Colombia un hombre nacido en el año 2016 tiene una expectativa de vida de 75,4 años y la mujer, 81,1 años según el DANE. La población colombiana está envejeciendo rápidamente y en el año 2050 el 24% de la población tendrá más de 60 años. Es así como en su discurso se enfocó en los más jóvenes y les habló de los planes que los involucraban en el futuro.

Antes de adentrarse en esos terrenos habló de los grupos armados, a los que llamó al pacto por la legalidad, que no es otra cosa que desligar el delito del narcotráfico y el secuestro de futuras negociaciones de paz, dejando claro que no serán delitos conexos. Es decir, grupos armados sí, pero no con dineros del narcotráfico y tampoco del delito del secuestro. Esto será un gran cambio, pues los grupos armados ilegales que pretendan tomarse el poder tendrán que idearse otras fuentes de ingresos para poder negociar tranquilamente.

Lo que llamó pacto por el emprendimiento quiere decir que busca el crecimiento de la economía por medio de nuevas empresas, que en su mayoría vendrían de micro, pequeños y medianos emprendimientos. Es decir, busca el desarrollo de la gran mayoría, lo cual dinamizaría la economía y nos haría más estables, pues si una economía se enfoca solamente en las grandes empresas, el riesgo de no lograr un buen ritmo de crecimiento es muy alto. También habló del pacto por la equidad, en este aspecto se enfocó más en las regiones que tanto la requieren y necesitan. El emprender correctamente se logra naturalmente con la legalidad.

El ambiente y la ciencia fueron incluidos y dijo: “Producir conservando, conservar produciendo”. Esto resume lo que propone, cuidar el medio ambiente y evitar su continuo deterioro. Algunos creen que este es un asunto menor, pero no lo es, pues los productos que se extraen, tales como el petróleo y el carbón, hacen muchas veces un daño enorme a la naturaleza y más aún si son ilegales. Su idea de revivir la comisión de sabios creada en los años 90 del siglo pasado es excelente, pues la experiencia no se improvisa y las personas mayores actúan en su gran mayoría por convicción, pues ya no buscan ni agradar a todos ni están en la carrera por un cargo.

Habló de Colombia frente al mundo, que es un asunto en el cual busca el respaldo de la comunidad internacional a lo que propone y naturalmente un aviso de que Colombia respetará a los demás países (entiéndase Venezuela), no es un secreto que ambos países se diferencian y este país no quiere, ni le conviene, un conflicto con el país vecino.

Lo que propone Duque es un camino difícil y nuevo, pero se recorre o en unos años estaremos lamentando que no lo hubiéramos hecho. Los cambios que se vienen en unos años serán difíciles, pero si no se empieza ya, serán traumáticos. Tenemos que ver cómo Colombia reemplaza los ingresos del petróleo, los cuales, dicen, no durarán más de 25 años en alza. Como país tenemos que prepararnos, de lo contrario muy poco será lo que podremos ofrecer al resto del mundo. Abriendo puertas y cerrando heridas sería lo que Duque propone y ojalá lo logre.