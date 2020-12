Plan tortuga

Conseguir la vacuna para prevenir el COVID-19 ha debido ser una prioridad para este Gobierno. Superada la urgencia por comprar respiradores, la atención se ha debido poner en frenar la pauperización y el drama social, así como en salvar vidas a través del acceso a una vacuna. Pero la inercia burocrática ha pesado más.

El ministro de Salud ha hecho lo mejorcito que se puede con pocos recursos. Proyecta acciones, sale en televisión, emite informes diarios. Sin embargo, el tema de las vacunas también es de política exterior y en ese, como en otros, la gestión de la canciller ha sido invisible. En julio, en respuesta oficial al representante José Daniel López, quien desde entonces ha pedido al Gobierno anticiparse al tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó a decir que el asunto le parecía muy importante. Eso no es suficiente: la consecución de las vacunas requiere de una estrategia diplomática sólida, que hasta ahora ha sido limitada.

A pesar de que ya habría vacunas previstas para 15 de 50 millones de colombianos, ha habido una inexplicable —y predecible—operación tortuga en el tema. En las gráficas de acceso mundial, aparecen por delante Argentina, México, Brasil y otros países de América Latina que decidieron ponerse las pilas, promover experimentación en sus países y profundizar gestiones más allá de la alianza COVAX. Hace dos semanas, y a pesar de que ya se anunciaron recursos para cinco millones de dosis de la vacuna de Pfizer, Graciela Morales, líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la farmacéutica, aseguró en Caracol Radio que las vacunas se entregarían según orden de pedido. Dijo que países como Costa Rica, Panamá, Perú y Chile se habían anticipado y que Colombia apenas estaba en conversaciones.

Pero la mayor prueba de lentitud es la demora del Gobierno para darle mensaje de urgencia a la ley que permite comprar vacunas a riesgo. El proyecto lo radicó el 28 de julio el representante Ricardo Ferro, pero el mensaje de urgencia llegó dos meses y 21 días después. On the record, el ministro de Salud aseguraba que había que esperar cuál era la vacuna más segura. Off the record, decía que el proyecto, que también presentaron el senador Luis Fernando Velasco y el representante Carlos Ardila, era muy importante. Hubo un duro debate de control político en el que se advirtió lo que iba a suceder. “No hay una estrategia diplomática para la negociación de vacunas en fase III y es necesario ajustar el marco jurídico que permita la compra de dosis suficientes”, insistió José Daniel López.

Pero entonces nadie reaccionó.

Hoy en día Colombia está, junto con la mayoría de países africanos, entre los últimos que tendrán vacunas. Mientras tanto, el Gobierno anuncia una nueva reforma tributaria para cubrir los costos de la pandemia y parece no tener conciencia de que es más barato invertir en vacunas que en UCI.

“Todavía estamos en el reto de saber si las vacunas son ciento por ciento efectivas, si se requiere una, dos o cuántas dosis, cómo se va a universalizar y si hay algún tratamiento”, dijo Duque el 3 de diciembre. Tanta “prevención y acción” para no saber que esa información ya la tiene el mundo.