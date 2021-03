¿Podrá superarse la polarización en las presidenciales?

La polarización, una estrategia política que otorga dividendos a sus polos, ha gobernado nuestras elecciones por ya un largo periodo, y de alguna manera reemplazado al en su día cuestionado Frente Nacional. Mientras propuestas y hechos políticos de dirigentes e influenciadores insistan en las razones y motivos históricos de la polarización, no parece factible trascenderla. Una nueva agenda de la opinión pública requiere el reconocimiento de nuevas realidades, como las que vivimos, pero también de mensajes de unidad más confiables, sensatos y creíbles, y renovados voceros.

A un año largo de las presidenciales, pero menos para las elecciones de Congreso, la campaña ya arrancó. La fallida propuesta de extensión de periodos puede observarse desde esa perspectiva, así como la que busca, con el pretexto de “ahorrar”, la unificación de periodos y fechas de elecciones. Viejas mañas, como la de intentar cambiar las reglas en plena actividad y para el beneficio particular de cada quien, no han cambiado, pero tampoco parece haberlo hecho la realidad política. La reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, una firma con solida credibilidad en este tipo de estudios señala que, en general, la intención de voto no se ha modificado desde 2018.

De acuerdo con sus resultados lideran las preferencias el senador Petro y el profesor Fajardo, los dos candidatos, aparte de Duque, más votados en las presidenciales anteriores. Atrás de ellos, la vicepresidenta Ramírez, Juan Manuel Galán y los exalcaldes Char y Gutiérrez. De acuerdo con esos resultados no se deja ver la polarización que ha definido las más recientes elecciones presidenciales, entre otras razones porque el sistema de doble vuelta conduce, inevitablemente, a ello “solamente” al final. Se observa en la encuesta una heterogeneidad de preferencias que corresponde al actual sentir de la opinión, pero no a la manera como se definirán las elecciones.

La hipotética pregunta sobre “por quién votaría en segunda vuelta”, en la que como ocurría hace cuatro años Fajardo les gana a todos, intenta identificar ese escenario. El resultado arroja que pasarían Fajardo y Petro y, finalmente, el profesor Fajardo ganaría por 10 puntos, pero para ello necesita llegar a segunda vuelta. Por otra parte, Petro empataría con la vicepresidenta si fuera su competidora. Dado el enorme negativo de Petro, tendría una tarea compleja con cualquiera de los dos, pero, por ahora, es el único que pasaría con seguridad.

En un ambiente proclive a la polarización y con un sistema electoral que filtra a solo dos candidatos, las preguntas no se refieren a la dimensión del centro político sino a si se puede movilizar, de manera unificada, en torno a una propuesta de gobierno, como recientemente lo hizo, guardadas proporciones y situaciones, el presidente Biden. Él, vale recordar, se encontraba respaldado por un partido de gran fortaleza, presencia en el Congreso y tradición histórica, para muchos uno de los polos, un plus que nuestros candidatos de centro más opcionados no tienen. Paradójicamente el liberalismo, ratificado en esta encuesta como el de mayores simpatías con un 11 %, prácticamente duplica a la Colombia Humana, 6%, y al Centro Democrático,6%, pero no tiene candidato. Tampoco se observa en su horizonte uno que pueda aglutinarlo o mejorar su capacidad de arrastre electoral, quedando por ver si sus simpatizantes se identifican con un sentimiento o con un partido.

La perspectiva de sustituir la polarización por un proyecto unificador que intente congregar más que confrontar no debería sustentarse enfrentando unos supuestos intereses regionales con un imaginario Estado centralizador, como se ha hecho de parte de algunos exalcaldes y exgobernadores ávidos de mejorar su performance. Un discurso que pudo encontrar eco mientras estuvo vigente la constitución de 1886 pero no ahora, con un marco constitucional que ha promovido el surgimiento de expresiones, gobiernos y liderazgos regionales. Algo parecido ocurre con la llamada “coalición de la esperanza”, un claro intento de superar la polarización, para lo que necesitarían sus principales exponentes, desde la entrada, superar sus propios egos, para no repetir lo ocurrido en su momento con la Alianza y la Ola Verde. Es difícil construir una propuesta alternativa, lograr espacios políticos y movilizar al centro, reproduciendo un escenario de confrontación.

Finalmente, debemos considerar que la polarización no es espontánea, siendo más bien alentada desde los extremos políticos que de esa manera seducen a la opinión y la mantienen cautiva de emociones y sentimientos plenamente identificados en torno a los cuales se alinean sus núcleos duros. Un candidato de centro, por principio, recibirá pedradas desde esos dos extremos y acusará ese desgaste. ¿Alguien sobrevivirá?

