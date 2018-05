Polarización y divergencias económicas

En oportunidades anteriores mostré que las inclinaciones electorales se apartaban de las condiciones tradicionales. Los votantes han expresado una clara inclinación por los candidatos extremos. Los candidatos de centro han sido arrollados por la ley de las probabilidades, como ocurría anteriormente con los extremos. El comportamiento de las encuestas, no obstante la similitud de las distintas fuentes, no han sido regulares. Luego de la consulta, los dos punteros se dispararon, y en el último mes la tendencia se invirtió, lo cual no es comprensible e introduce incertidumbre sobre los resultados. Al parecer, la diferencia entre Duque y Petro no va a ser muy grande. La definición final se postergará a la segunda vuelta.

Lo cierto es que el candidato ganador enfrentará una compleja situación económica que viene de cuatro años atrás y se percibe en toda la región. Los países se comprometieron con modelos de crecimiento inequitativos, en los cual el producto nacional crece por encima del salario per cápita. En los últimos 30 años, en la mayoría de los países, la participación del trabajo en el PIB cayó y la brecha de salarios se amplió. Los países no han logrado enfrentar la situación, en parte porque no la han entendido. Las naciones de la Alianza del Pacífico, entre las cuales se encuentra Colombia, confían sin mayor evidencia en que el crecimiento y el mercado corrijan la inequidad. Las economías evolucionan dentro de desigualdades que causan descontento y tensiones sociales. En contraste, países como Venezuela y Argentina han adoptado acciones drásticas para elevar las remuneraciones y el gasto público sin reparar en los efectos sobre la economía. En consecuencia, los avances en la inequidad están acompañados de serios desajustes en el ahorro y el comercio internacional. Lo que se hace con una mano se borra con la otra.

El gran desafío del próximo presidente es recuperar el crecimiento dentro de un marco de mejoría de la distribución del ingreso. A la luz de los debates presidenciales, no es difícil sintetizar la forma como lo harían Duque y Petro. Duque propone reducir los impuestos a las empresas para aumentar la competitividad externa y las ventas domésticas. En el fondo se mantiene la concepción neoclásica del siglo XX de propiciar el crecimiento y la competitividad bajando los impuestos a las grandes corporaciones. Como un instrumento no puede lograr más de un objetivo, la reactivación de la producción se conseguiría a cambio de una ampliación de las desigualdades.

Petro propone un cambio de las estructuras de la minería, y también de la infraestructura física, hacia la industria y la agricultura. Asimismo se compromete a aumentar la progresividad fiscal y frenar la transferencia de capital a los intermediarios de la salud, la educación y las pensiones para elevar la capacidad adquisitiva de los sectores menos favorecidos en la forma de educación de calidad, salud preventiva y pensión mínima para toda la población. La reactivación de la economía revertiría la caída de la participación del trabajo en el producto nacional y reduciría aceleradamente el coeficiente de Gini.

Las encuestas revelan una polarización alimentada por el desasosiego y la inconformidad con las instituciones dominantes, y el sistema electoral no contribuye a aproximar a los individuos sino a distanciarlos. Lo más grave sería que interfiriera con la gobernabilidad y el cumplimiento de los compromisos presidenciales. En la segunda vuelta se abre camino un pacto social sobre aspectos fundamentales que todos los gobiernos de la coalición se comprometerían a mantener y realizar, como la reforma a la justicia, la lucha contra la corrupción y el desarrollo equitativo.