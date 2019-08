Por ahí no es la cosa

none

Cuanto esperamos ahora los colombianos del presidente Duque es que lo acontecido en la marcha de Cartagena no vaya a predisponerlo a tirar al mar la llave de su deber constitucional de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Pero así no sucedió y se volvió a incurrir en la misma, reiterada, anacrónica y agotada maniobra de la provocación, cuyo desenlace era de preverse aun en contra de su voluntad: cerrar las vías del diálogo y los acuerdos que dieran en garantizar e implementar los medios idóneos para contener el genocidio en curso.

Si en vez de las provocaciones infantiles con las que creyó ingenuamente acorralar al presidente y hacerle un “juicio de responsabilidades”, hubiese la izquierda estimulado y concertado el diálogo realista que imponía la especial circunstancia de su asistencia in situ a la movilización Caminemos por la vida de los líderes y lideresas de Colombia, de seguro se habrían obtenido resultados más promisorios para la causa superior de la puesta en vigencia de políticas públicas y el compromiso del presidente de la República de asumir y responsabilizarse de las medidas inmediatas y efectivas contra el sistemático asesinato de nuestros líderes sociales, desmovilizados de la guerrilla, soldados y policías.

Jalonada por las dinámicas de la globalización, de manera particular las políticas, y a pesar de su lentitud y anomia, resulta razonable registrar los avances de nuestra democracia, de estirpe liberal, de sus instituciones políticas, en la perspectiva, búsqueda y encuentro de su verdadero destino histórico, siempre adulterado y extraviado en el proceloso camino de los intereses particulares y el menudeo de una clase y partidos políticos falseados.

De las formas y apariencias, mas no de los saltos cualitativos que en su praxis y desarrollo ha permitido el advenimiento de nuevas formas y contenidos, tanto políticos, como filosóficos, sociales, humanísticos y de género, trayendo consigo la incorporación de conceptos como inclusión , diversidad , Estado social de derecho, tutela , derechos ciudadanos: humanos, colectivos, sociales, económicos, culturales; libre desarrollo de la personalidad, democracia participativa y pluralismo , entre otros conceptos que han posibilitado la materialización del progreso, la equidad y la inclusión de amplios sectores de la sociedad y su inserción en el aparato productivo y el sistema político.

Por ahí no es la cosa