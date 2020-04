Por la puerta de Oriente

Los dirigentes occidentales, que se ufanan de impulsar un sistema que asegura las libertades, deben comprender que la resolución del conflicto sirio forma parte de sus deudas y sus responsabilidades históricas, no solo por las culpas del pasado, sino por las necesidades del futuro. Si quieren detener el problema migratorio, en lugar de sacrificar a la policía griega, para que les haga el trabajo sucio de detener por la fuerza manadas de personas en condiciones de indefensión, y de recriminar a Erdogan por no cumplir unos acuerdos que han implicado el giro de fondos para que ¨cierre la llave¨, deberían jugarse a fondo y propiciar un encuentro de todas las partes involucradas, todas, para que se ocupen de buscar el desmonte de los factores que amenazan con mantener vivo, por décadas, el conflicto de Siria. Todo esto tan pronto como el virus que da la vuelta al mundo permita un respiro sin el peligro de contagiarse.

Desde 1915, cuando Mark Sykes y François Georges-Picot acordaron, en nombre de Gran Bretaña y de Francia, respectivamente, inventarse el reparto de los despojos del Imperio Otomano, quedó marcado, hasta hoy, un destino azaroso para todos los pueblos de la región, cuyos desencuentros no han cesado y cuyo desenlace final no se vislumbra. Ahí está la verdadera fuente recóndita de este drama, que afecta una larga lista de países que vieron la luz según la letra de arreglos en los que nunca participaron conforme a criterios de ningún tipo de democracia.

Una vez más resulta deplorable el espectáculo de tantos inocentes, víctimas de guerras alimentadas por actores y agentes del gran juego del poder internacional que no se han detenido en sus pretensiones políticas, y en el uso indiscriminado de las armas, en violación de todos los principios y convenciones posibles de defensa de la condición humana. Tragedia adicional a la que ocupa al mundo y que se desarrolla ahí, al otro lado de un puente que separa al Medio Oriente de la soñada Europa de las libertades, en el apacible paisaje de Tracia, por donde pasaba la Via Ignatia, que conectaba a Roma con Constantinopla.

El hecho de que las noticias de la pandemia ocupen hoy la atención del mundo entero no significa que se hayan detenido procesos de significación internacional que estaban en marcha. En medio del ambiente de aguas agitadas por la alteración del orden mundial, con cierre de fronteras y aislamiento preventivo de millones de habitantes del planeta, no falta quien busque, sin clemencia, sacar provecho en favor de sus intereses.