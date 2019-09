none

Los equipos en general tienen también un interrogante: ¿por qué aún no se reciben ayudas económicas de los derechos de televisión internacional, si es que los hay?

Me quedan algunos por qué sin respuesta. ¿Cuándo la Federación va a reglamentar y ordenar el oficio de los directores técnicos? ¿Cuándo se conocerá el pliego de requisitos para ingresar a un escalafón de técnicos? Ya los árbitros gozan de ese ordenamiento en su profesión.

Es preciso admitir que en este 2019 el torneo concluirá el 8 de diciembre, con lo cual mejora el período de vacaciones para los futbolistas. No debe interpretarse esta propuesta como una acción de presión, sino más bien de concertación y adornada de detalles para mejorar.

El caso del chileno Matías Fernández es el ejemplo. El jugador vino y aún no responde como se esperaba y fue, no digo capricho, sino imposición de don Fuad. Aclaro que la intención era sana y la realidad resultó otra.

Ahí se pulsan opiniones disímiles. Que siga o no el técnico. Traer refuerzos de categoría, dar salida a otros. Y en medio de eso, quien menos tiene voz es el técnico. Quizá por eso este prefiere analizar y decidir.