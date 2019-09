Por qué parar hoy contra la crisis climática

none

En la columna pasada expliqué las razones por las que el impacto de esta movilización puede ser fundamental para alcanzar ese objetivo. Algunos lectores respondieron, con razón, ¿por qué yo? ¿Por qué manifestarse si el problema parece inabarcable y en el cual la contribución individual parece mínima? Pensando en esa pregunta me encontré con una elocuente lista de razones que dio esta semana Bill McKibben, el autor que escribió el primer libro periodístico sobre el cambio climático (After Nature) hace ya 30 años. Cito solo algunas de las razones de McKibben, que pueden ser las propias para muchos de nosotros que las recordaremos hoy:

Si bien hacer huelga y no ir al colegio los viernes es la forma emblemática del movimiento de jóvenes para protestar por la falta de acción de gobiernos, empresas y las generaciones adultas contra el calentamiento global, la forma de manifestarse hoy es muy variada y está abierta a todos: parando actividades unos momentos y siguiendo la huelga por los medios y las redes sociales, hablando de la crisis climática a la hora del almuerzo, o simplemente haciendo un minuto de silencio para darse cuenta de la necesidad de cortar las emisiones de carbono a la mitad en los próximos años, de modo que la humanidad evite los escenarios más catastróficos de la crisis.