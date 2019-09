Por qué Pinto hizo esos cambios

none

Sin embargo, Lasso bien pudo botarla por encima y eso tampoco hubiera querido decir que Pinto se equivocó. Una cosa es la razón por la cual los técnicos hacen los cambios y otra muy distinta es la manera como los jugadores interpreten lo que el jefe les pide. Podemos concluir que el sábado Pinto no se equivocó en los cambios. Sus intenciones fueron claras. Ahora, Moreno no cumplió, Carrillo y Lasso sí. Eso es distinto.

Hasta ahí una mera explicación sobre las razones por las cuales Pinto hizo los cambios que hizo en el momento en que los hizo. La verdad es que la lógica acompaña lo hecho por el santandereano. Ahora, lo que suceda en la cancha con los jugadores y su accionar es responsabilidad de ellos, no del entrenador. Moreno no cumplió, pues dejó filtrar la pelota que supuso el empate parcial. Vale la pena decir que todas las otras opciones para esa posición han sido probadas por el técnico, sin que ninguna haya sido prenda de garantía. En cambio, Carrillo ayudó tanto en marca como en la salida del equipo justo cuando se necesitaba ese refresco, porque el poderoso dejaba espacios atrás mientras buscaba con toda el gol de la victoria. Y Lasso hizo exactamente lo que le pidieron: aprovechar un balón en velocidad cuando encontrara espacios y definir. El gol de Lasso tuvo de todo menos de suerte. Corresponde con la intención del DT al momento de incluirlo en la cancha.

En cuanto al porqué, en el minuto 61, cuando ganaba 1-0, sacó a Juan David Pérez para darle ingreso a Fabián González Lasso. Buscaba darle oxígeno al contraataque metiendo a un hombre fresco para que detectara alguna oportunidad, toda vez que el DIM estaba volcado adelante, buscando el empate. En el minuto 75, todavía con la ventaja en el marcador pero con el rival encima, sacó a un delantero, Ortiz, para meter a un defensa central, Moreno. No es un secreto que este Millonarios sufre más de lo normal con su pareja de centrales; incluir uno más buscaba contener de una manera más eficaz a un rival que estaba jugando mano a mano con la defensa. Sacó a un centro delantero que no estaba haciendo parte del juego porque el tico se hace fuerte dentro del área y en estas condiciones era difícil aprovecharlo. Después, ya con el empate parcial, sacó a un volante de marca, Jaramillo, para incluir a uno que tuviera la doble función, marca y salida, como lo es Carrillo. La intención era refrescar el filtro en la mitad y tener mejores herramientas para buscar un lanzamiento a Lasso o Zapata, que ellos pudieran aprovechar para marcar el gol definitivo.

Se convirtió en un lugar común criticar a Jorge Luis Pinto por los cambios que hace al frente de Millonarios. Es muy fácil juzgar a un DT después del partido por los relevos que ordenó, pero lo que corresponde es entender la razón por la cual los hizo y poder explicárselo a la gente. Después de todo, los únicos que pueden hacer que las cosas funcionen o no son los jugadores.