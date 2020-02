Por qué sí firmé el Manifiesto por Colombia

Tras dos reuniones grupales y múltiples aportes individuales, salió un texto que 52 nos animamos a firmar. Algunos declinaron hacerlo por la redacción de un punto en particular o la ausencia de un tema. Sin la batuta paciente y decidida de un “jefe de la tribu” como Botero, no habría sido posible. El resultado tiene el enorme valor de recabar apoyo de intelectuales públicos de centro, centroizquierda y centroderecha.

El respetado Santiago Montenegro escribió aquí “Por qué no firmé”. Su razón fue “porque, al ser un documento de principios sobre la sociedad, solo se refiere a propuestas relacionadas con el Estado, la mayor parte de las cuales comparto, pero no incluye otros temas de principio referentes a la democracia, la sociedad civil y la economía”.