Pos-COVID-19: ¿agrandar el Estado o fortalecer la sociedad civil?

Segundo, que sacamos lecciones de las mayores experiencias en esta materia, las de Icbf y educación contratada: contratar por dos años, no por uno; economías de escala para preservar calidad; eliminar incentivos perversos como no remunerar la administración; pagar a tiempo, y más.

Seguir en lo que venimos no tiene sentido. Una apuesta grande por la sociedad civil quiere decir, en primer lugar, que la clase política deja de subordinar e instrumentalizar a las organizaciones sin fines de lucro mediante la injerencia en la contratación y los pagos. Y como no se puede confiar en la clase política, le tocaría al gobierno liderar el rediseño para asegurarse de lo que es necesario (libre competencia e independencia, primero).

La discusión no será fácil. Las instituciones del Estado actuales requieren una evaluación y una reforma antes de meterles más plata, nómina y responsabilidades. La reforma gerencial y administrativa del Estado colombiano es una necesidad de la que pocos hablan, y en voz baja, porque no tenemos la economía política para acometerla.

Salimos de esta situación y no debemos seguir al ritmo que vamos con la reducción de la pobreza, la informalidad y la desprotección de aseguramiento. Por si no nos basta la conciencia ética y social, podemos simplemente imaginarnos que nos coge otra pandemia, igual o peor, en cualquier momento.