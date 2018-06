Power y Point de surrealismo interactivo revolcao

IMAGEN 1. Regreso de Voldemort. En la imagen aparece el personaje. Vemos cómo por su nariz de serpiente exuda un veneno antiguo. Está vestido con su capa de fraile oscuro, encapuchado. Lo rodean los dementores y mortífagos. ¿Déjà vu? Hay novedades.

TEXTO: “La comunidad… teme tanto a Voldemort que prefiere referirse a él como «Quien-Tú-Sabes»… o el «Innombrable»… incluso sus propios seguidores se refieren a él como «Señor Tenebroso», «Señor de las Tinieblas» o «Señor Oscuro»”.

IMAGEN 2. Ricardito repartiendo compota. Aquí aparece de la nada el muñeco Ricardito, producto de una fábrica nacional de muñecos vivos y muertos; cara inocua, casi tierna. No se sabe un Horrocrux. Atrás un frasco de mermelada desechado. Con una cucharilla de plata reparte compota entre un grupo de mortífagos.

TEXTO: “Yo no llegaré a la Presidencia hipotecado con nadie”, “El gabinete no lo voy a repartir entre partidos o amigos”. “Hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que les dé el mismo amor a los que votaron por mí o los que no lo hicieron…”. AUDIO. Voz de matriarca: “Ricardito es Ricardito y el Señor es «Quien-Tú-Sabes»”.

IMAGEN 3. Foto de campaña electoral tomada de The Guardian UK del 18 de junio de 2018. Hay sonrisas y vítores en la puesta en escena.

TEXTO: “Los oponentes de Duque dicen que es poco más que el títere de Uribe, un cargo particularmente preocupante dadas las tendencias autoritarias de línea dura del Svengali (N. T.: persona que controla la mente de otra, usualmente con intenciones siniestras)… Mientras era presidente, una agencia de inteligencia estatal fue cerrada después de que Uribe la usara para espiar a la oposición, periodistas y miembros de la Corte Suprema. Su campaña militar contra los rebeldes estuvo marcada por abusos graves contra los derechos humanos: miles de civiles fueron asesinados para inflar falsamente las estadísticas de combate”. (Citado por Sara Tufano en Twitter).

IMAGEN 3. Collage criollo con pies de foto: Aparecen oníricas imágenes y textos:

Una foto de euforia poselectoral en Cómbita: excomandante del bloque Cacique Pimpitá de las Auc y otros presos celebran su triunfo.

El volante, sucio, torcido y tenebroso, de las Águilas Negras. Ya empezaron las víctimas, “porque tú lo pediste”:

Una infografía instructiva de “7 veces Sí”, con documento anexo explicativo de la consulta anticorrupción.

Una foto del papa Francisco con la encíclica Laudato si en la mano: “La cultura ecológica… debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático”. (Y no se fue con el Dios de Israel y sus ejércitos. Ya llegan: Plan Colombia 2.0).

El cartel con bandera rojinegra de LA RESISTENCIA, por ahora un colectivo en formación.

El logo de Colombia Humana acotado con: “Somos la oposición”: Gustavo Petro.

IMAGEN 4. (En construcción). Tiene una anotación en borrador que reza: 16 millones de manos a la obra. A trabajar en la base; a adoptar dos o tres vecinos excluidos y enseñarles a leer, a escribir y sus derechos y deberes; a coordinarse comunitariamente como en La Colosa o Santurbán o en el Paro Cívico de Buenaventura, o en la campaña de Colombia Humana y en los cientos de ejemplos de cooperación y crecimiento en armonía. La Constitución del 91 por fin corre en las venas y respira en la gente, incluso si mañana la borraran del papel.