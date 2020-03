Preguntas para el alcalde de Mesitas

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció a la opinión pública la investigación iniciada por los órganos de control para determinar si hubo o no desvío de dineros en el Hospital Nuestra Señora del Carmen en Mesitas del Colegio por parte de la señora Gladys Stella Guerrero, quien prestaba sus servicios profesionales en la entidad.

Nunca en mi vida había visto que alguien confesara en carta escrita y detalladamente que tomó recursos públicos para, supuestamente, prestárselos a un conocido, como hace Gladys Stella en el texto firmado por ella misma, donde además describe el número de cuenta y banco al que se hizo la transacción. En casos como estos uno no sabe si aplaudir o preguntarse si detrás del hecho hay algo más. (Ver carta).

En vista de que esto me causó mucha curiosidad, me puse en la tarea de indagar sobre el asunto y la verdad fueron más las dudas que me llegaron que las que pude resolver. Al respecto, algunas personas del municipio que me pidieron reserva de sus nombres y me comentaron que la señora Gladys Stella Guerrero es prima del alcalde del municipio, Andrés Guerrero, parentesco que quise confirmar tratando de comunicarme con el mandatario, propósito que fue imposible de lograr.

Por lo anterior, aprovecho este espacio para preguntarle públicamente al señor alcalde Guerrero si tal lazo de familiaridad existe o no y, si es cierto que lo hay, ¿por qué hasta el momento no se ha declarado impedido para intervenir en el asunto? El comunicado expedido por la Alcaldía deja claro que habrá una total disposición de parte de la administración para lo que los órganos de control y la misma Fiscalía requieran durante la etapa de investigación, lo que hace suponer que tal grado de consanguinidad no existiría, de lo contrario el señor Guerrero ya lo habría manifestado como es su deber ético. (Ver documento).

Otro asunto que me llamó la atención es lo relacionado con la señora Marta Bautista, actual directora del Hospital de Mesitas, quien llegó al cargo nombrada por el anterior gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Según me cuentan mis fuentes, el exmandatario departamental la eligió como cuota del alcalde Guerrero, quien para ese entonces actuaba como subdirector en el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU), de donde renunció para aspirar a la Alcaldía, apoyando al actual mandatario departamental, Nicolás García.

¿Es esto cierto, doctor Guerrero? ¿La señora Bautista fue nombrada en el cargo por recomendación suya? ¿Es cierto además que, durante la gobernación de Jorge Rey, era usted quien decidía sobre la contratación del personal en el Hospital del municipio?

Además de lo anterior, otro asunto que llama la atención es la fecha de la carta de la señora Gladys Guerrero (6 de febrero). ¡Qué curioso que el incendio en el hospital ocurriera cuatro días después! ¿Para esta fecha ya estaría enterada la directora Bautista de este escrito? ¿Lo dio a conocer a las autoridades de control y de investigación judicial de manera inmediata?

Cuentan los habitantes de Mesitas que durante la campaña para la Alcaldía corrieron ríos de dinero y se rumoraba que algunas de estas cantidades provenían de los fondos del hospital. ¿Es cierto esto, señor alcalde?

Espero que el alcalde de Mesitas, Andrés Guerrero, conteste mis preguntas, en un tema que es público y que requiere de la atención de todo el país, porque vaya uno a saber si casos similares puedan estar ocurriendo en otros hospitales de Cundinamarca.

@sevillanoscar