Pregunticas capciosas para desintoxicarse de política

1. René Higuita nos hizo creer que la ética es un cauchito que se estira y se encoge dentro y fuera de la cancha. ¡Fatal para el fútbol, letal para la sociedad! ¿Por qué lo quieren reencauchar?

2. El lema del Ejército de Colombia es “Patria, honor, lealtad”. Ternuritas: ¿lealtad a quién? ¿A un caudillo y sus mascotas o a la Constitución y las leyes?

3. La justicia cojea, pero la vindicta digital vuela. ¿En cuál confía menos?

4. ¿Por qué en Colombia llamamos “política” sólo a lo electoral y partidista? ¿Lo demás no cuenta?

5. ¿Maradona es un guache asqueroso o un pobre enfermo?

6. ¿Dónde es mejor la siesta? ¿En la hamaca o en la mecedora? ¿En tu cama?

7. ¿“Trabajar, trabajar, trabajar” o “hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo”?

8. En el parlache de los sicarios, ¿qué quiere decir “neutralizar”? ¿Quebrar? ¿Cascar? ¿Quiñar? ¿Eliminar? ¿Liquidar? ¿Matar? ¿Quién sabrá? ¿Popeye? ¿José Obdulio?

9. Dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Es el amor la continuación del sexo por otros medios? ¿O al revés?

10. Cuando en México 70 los árbitros empezaron a usar tarjetas rojas y amarillas para sancionar faltas, los puristas de la época pusieron el grito en el cielo y dijeron que eso eran pendejadas de la FIFA. Ahora opinan casi lo mismo sobre el VAR. ¿Acaso le tienen fobia a la tecnología? ¿Quieren que sigan mandando los avivatos? ¿Argentina y Maradona con “la mano de Dios”? ¿Panamá y Bolillo Gómez con un gol inexistente en el que el balón ni siquiera pasó la línea del arco?

11. ¿Cuándo la televisión colombiana será de veras televisión y dejará de ser una sofocante prolongación de la radio?

12. Los automóviles son las vacas sagradas de Occidente. ¿Quién contamina más? ¿Los animalitos de la India y sus flatos o los carros con motor de combustible fósil y sus exhostos?

13. Antes, en el pasado heroico, apenas los presos y los marineros de agua salada se hacían tatuajes. Hoy los destatuados (y destetados) somos la excepción. ¿Culpa del reguetón? ¿Una imagen vale más que mil palabras?

Rabito: “El brujo tradicional, el detentador de secretos, de fórmulas, de conjuros, no ha desaparecido, y de golpe aparece abruptamente en las páginas de la crónica roja de los periódicos, cuando la pócima erótica resulta demasiado fuerte o cuando el cliente desengañado le arregla cuentas al mago con la navaja o el revólver. Pero estos son problemas de medicina legal, de psicología, de educación; el racionalismo más confianzudo ha entrado en los predios de la brujería y no parece que vaya a ser desalojado. En cambio, subsiste, impenetrable y sólida, la magnitud secreta de los ritos y de las prácticas cuya violación suscita persecuciones y castigos. Como también permanece el deseo humano de violarlos y de irrespetarlos, y hasta la voluntad ingenua de retarlos por medio de otros que no sean los tradicionales, los oficiales, los implantados”. Hernando Valencia Goelkel, Crónicas de libros, Colcultura, 1976.

Rabillo: Hijitos: Tom & Jerry. Hijos: Martín y Esteban Santos: siempre dignos y sin vacilar al pie del papá, Twitter en ristre frente al “rufián de esquina”. ¡Chapó!

Rabico: ¿En Colombia se habla el mejor español del mundo? ¡Agúzate, que te están velando! No lo digo yo. Lo sugiere el Instituto Caro y Cuervo con su soberbio Diccionario de colombianismos, abril 2018. ¡El secreto mejor guardado de las librerías!

