Pregunticas mañosas por joder la vida

1) En Tomás Nevinson, la nueva novela de Javier Marías, uno de los personajes recuerda una frase demoledora de un general español: “En la lucha contraterrorista, hay cosas que no se deben hacer. Si se hacen, no se deben decir. Si se dicen, hay que negarlas”. ¿La ficción suplanta a la realidad? ¿La realidad es un insulto a la literatura? ¿Los militares colombianos son émulos o maestros del gorila español? ¿Ajúa?

2) Q’hubo es un tabloide de náuseas según ciertos intelectualoides mediáticos. Para otros es un pasquín tan sensacionalista y calumnioso como la revista de un banquero pro-Trump. ¿Alguna vez pensó usted que ese folletín acabaría publicando verdades de a puño en sus portadas? ¿En algún momento se le ocurrió que se dejaría ganar en amarillismo por el exmagazín de Felipe López?

3) Gilberto Tobón Sanín (@tobonsanin en Twitter) es un reguetonero, digo, un “profesor titular de la Universidad Nacional, abogado penalista, escritor, filósofo, conferencista y ciudadano indignado”. No tiene pelos en la lengua y dice barbaridades que los demás callan o callamos por timidez, prudencia o mera cobardía. Hace poco anunció que a sus 72 años de edad se lanza al Senado por Colombia Humana, creo. Dos veces le he preguntado en las redes si, en caso de salir elegido, seguirá siendo antiuribista o se torcerá como no pocos. No ha contestado. Por eso, le vuelvo a preguntar: ¿si sale senador se opondrá a Uribe o se mareará? ¿No sabe, no quiere o no puede responder?

4) César Gaviria, del Partido Liberal, y Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, dicen que “están aliados para no dejar pasar la reforma tributaria” de Uribe & Duque Company. Pedirán a sus bancadas que se opongan al atraco del Centro Democrático contra los estratos medios. ¿Tendrán estos gamonales el valor civil de hacer lo que dicen o se cubrirán de oprobio con una maniobra de distracción al electorado? ¿Se resistirán a las cucharadas de mermelada del Gobierno? ¿En el último momento, a altas horas de la noche, pasarán de agache y aprobarán el proyecto del capataz? ¿Amanecerá y veremos?

5) ¿Quién es más tóxico? ¿El dueño de Melania o el marido de la santa filósofa de El Ubérrimo? ¿María Fernanda Cabal o Jesús Santrich? ¿El precandidato Carlos Felipe Mejía o el fiscal Francisco Barbosa? ¿Claudia Blum o Fernando Londoño Hoyos? ¿El voto en blanco o el voto bodeguero?

6) Falta más o menos un año para las elecciones y, conforme a una encuesta, si la votación fuera hoy o mañana el presidente sería Gustavo Petro, doblando al segundo, Sergio Fajardo. ¿Se mantendrá esta tendencia? ¿Tomasito aplicará a la candidatura del garaje politiquero del papá o seguirá en la basura… en sus negocios de basura, quiero decir?

7) Con los años se impuso el remoquete de “subpresidente” para referirse a Iván Duque. ¿De veras es eso o, en cambio, es lo mejor que le ha pasado a la secta satánica? ¿Títere o mascota? ¿Bobo que se hace el vivo o vivo que se hace el bobo?

8) ¿En el 2022 se librará Colombia de la plaga del canalla o seguiremos obnubilados con la cháchara del culebrero?

9) ¿Ustedes también fantasean con manejar el safety car en las carreras de Fórmula 1?

Rabito: “Basta con introducir un poco de verdad en la mentira para que esta no sólo resulte creíble, sino irrefutable”. Javier Marías. Tomás Nevinson, marzo 2021.

