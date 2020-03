Preocupaciones del personal de la salud frente al COVID-19

6. No hay material para proteger al personal de la salud. La escasez de gorros, tapabocas N95, gafas escafandra, guantes y trajes aislantes es real y preocupante. Al ser los médicos y enfermeros los primeros en exponerse a los pacientes infectados, tienen más riesgo de que las partículas de aerosol los contagien. No olvidemos que el grupo de médicos que atendió a los primeros pacientes positivos con COVID-19 en Colombia es ahora también positivo.

5. No hay suficiente capacitación. Ni los médicos ni los paramédicos han recibido información sobre qué hacer con un caso COVID-19 positivo. Todavía no es claro cómo se debe manejar la vía aérea, ni dónde se debe desechar todo lo que estuvo en contacto con el paciente. Tampoco se le ha instruido al personal de la salud cómo se debe vestir antes y después de tratar a un paciente con COVID-19 o sospechoso de tenerlo.

4. No hay rutas para trasladar a pacientes con el virus. Como no se han establecido las rutas para trasladar a pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales, muchos usan los mismos ascensores, pasillos y accesos que las personas no contagiadas, multiplicando el riesgo de contaminación.