Presidenta de la Corte Constitucional responde preguntas de Cecilia Orozco

Por medio de la presente, me permito atender a las preguntas que la columnista Cecilia Orozco (El Espectador, “Ojo con la elección de registrador”, agosto 28 de 2019) formuló como su “derecho ciudadano”. Sin embargo, en primer lugar, debo manifestar que lastimosamente no tuve conocimiento de que la autora de la columna me hubiera pedido información antes de su publicación, pues los datos requeridos son de fácil resolución y corresponden a hechos que pueden informarse rápida y públicamente.

Como elemento previo, debo anotar que esta comunicación contiene información de mi vida privada que quiero hacer pública, incluso bajo la gravedad de juramento, en aras de la transparencia del proceso que cursa actualmente para elegir registrador nacional del Estado Civil.

En primer lugar, es importante anotar que no tengo ningún “compromiso afectivo” con el señor Alexánder Vega Rocha, pues desde hace tres años tengo una relación de pareja feliz con otra persona que no aspira a ocupar el cargo de registrador nacional del Estado Civil. Enfáticamente digo que no he tenido ni tengo “compromisos afectivos” con el aspirante.

De igual manera, informo que es absolutamente falso que he almorzado con el mencionado ciudadano durante el proceso de selección de registrador nacional del Estado Civil.

También es absolutamente falso que el señor Vega me hubiese ofrecido una fiesta de cumpleaños. Es más, en mis 50 años de vida no he tenido una fiesta de cumpleaños en la que hubiere asistido el aspirante y menos aún me la hubiere ofrecido.

Finalmente, después de revisar las hojas de vida de todas las personas que han integrado mi equipo de trabajo y de preguntar personalmente a quienes en la actualidad se desempeñan en mi despacho, ninguno ha trabajado con el señor Vega Rocha, en ninguna etapa de su vida laboral.

Gloria Stella Ortiz Delgado. Presidenta de la Corte Constitucional.

