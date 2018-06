El voto en blanco no solo le dará el triunfo a Duque: también será el encargado de eternizar a Uribe. Tras bambalinas, como titiritero y protagonista, en ejercicio político atemporal, sin fecha alguna de vencimiento, Álvaro Uribe seguirá ahí otros cuatro años. Con opciones para ocho si se lanzan a reformar de nuevo el articulito.

Ya no serán 16 años de uribismo. Pronto llegaremos a los 20, con posibilidades de 24. Seis mundiales de fútbol. Para ese entonces ya habrá delfines que se encarguen de tomar las banderas del Centro Democrático. Los hijos en edad de heredar el caudal político de la dinastía Uribe sabrán aprovechar. Quizás subamos entonces a los 28 años. Tres décadas cerradas de uribismo (“A los 31 años Rimbaud estaba muerto”: recordar Sin remedio).

Y sí: nos vamos acercando al Otoño del patriarca. Entramos en el tiempo mítico. Ese en el que “nuestros propios padres sabían quién era él porque se lo habían oído contar a los suyos, como éstos a los suyos”. Pronto venderán el mar Caribe una vez más, como lo decretó el generalísimo de García Márquez. Y “todo el mundo feliz por orden suya”. Como cuando Uribe pide aplazar el gustico. Y que prohíban la dosis mínima.

“Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”: ese era el punto 100 del Manifiesto democrático del hoy abuelo expresidente. ¿Hasta cuándo? ¿Habrá forma alguna de volver al tiempo real y democrático? ¿Nos sacará acaso el voto blanco del tiempo cíclico? ¿O estaremos condenados a Pastrana?

De todas las metáforas disponibles que explican la inmortalidad política de Uribe, una en particular llama la atención. Y no es la del “presidente eterno”, como lo llamó el candidato Iván Duque. Tampoco es el caballo brioso, mientras toma tinto. Va mucho mejor la del tigre: Uribe no puede bajarse del poder hasta antes no asegurar la impunidad que requieren los suyos.

