Las elecciones del domingo pasado fueron la segunda vuelta del referendo, en el cual muchos votantes del No, optaron por la derecha y buscaban así que su voz y por supuesto su voto contara finalmente. Esto trae muchos más sentimientos encontrados de los que se piensa rápidamente, pues los votantes se sentían burlados por el sistema. No fue solamente el resultado perdedor del referendo per se, también incluye la manera como las FARC se están reincorporando a la vida civil y política. Aun cuando hay más personas de estratos bajos, que de medios y altos, estos se decidirán por la izquierda, o por la derecha?

Aun las FARC no piden perdón como los ciudadanos necesitan y están ahora en la lucha democrática que los está castigando con su voto, tarde o temprano tendrán que asumir su responsabilidad política, de lo contrario pasarán muchos años antes de que las personas olviden lo que las FARC hicieron. Actúan de manera arrogante y cínica, cuando en las democracias aplican otras reglas diferentes que en el monte, no se dan cuenta que todo cambio. Si quieren que Petro gane las presidenciales, tienen abiertamente que pedir perdón en todos y en cada uno de los lugares que atacaron a la población civil.

Juan Manuel Santos pasará a la historia por haber logrado negociar con las FARC, para algunos fue una mala negociación y para otros buena, todos depende de la óptica con que se mire y de cómo la guerra los afectó. No es lo mismo haber visto la violencia en vivo, que por un televisor, sí, claro que sentían rabia y frustración al ver lo que sucedió, pero quienes la vivieron en carne propia son los más proclives a perdonar, ya que perdieron a personas queridas o allegadas y no quieren esto de nuevo, esa es la diferencia de la manera como se asume está nueva etapa.

Sí, el sistema debe ser más justo, pero una persona de estrato bajo, quiere que sus hijos le superen, para eso se parte el alma a diario. No es que Petro y su equipo no sepan leer las encuestas, es que quienes las diseñan preguntan lo que no corresponde a las áreas que son de interés a la población general.

En sistemas como el cubano o el venezolano ya quedó demostrado que dicho sistema no funciona, es increíble que Petro insista en ello cuando en la mayoría de países ese sistema no funciona bien, ni los chinos ni los rusos lo siguen usando en términos económicos, solamente en términos políticos, lo cual es bastante triste.

Quien gane seguramente tendrá que orientar el país hacia adelante, no para la derecha o la izquierda, de lo contrario seguiremos bastante perjudicados, lo que se traduce en muchas cosas, pero la más importante en un sistema de educación muy deficiente, que a su vez resulta en una democracia muy débil, creando así un círculo vicioso al volver a una economía débil, la cual no sirve a nadie.