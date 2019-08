Primo Levi: un testigo del terror

none

En otro poderoso libro (Los hundidos y los salvados), que terminó poco antes de su muerte, Levi caracterizó al nazismo como “una guerra contra la memoria”, porque era “una falsificación de la realidad, una negación de la realidad, hasta la huida definitiva de la realidad”. El esfuerzo de Levi fue entonces el de ser un testigo de los horrores de los campos de concentración, para que esos crímenes no quedaran ocultos ni fueran olvidados.