Privilegios, paro y pobreza

Varios colegas me han hecho saber, alarmados, que en la reforma tributaria se suprimen algunas ventajas de las que hemos disfrutado los escritores por la “Ley del Libro”. Gracias a esa ley las industrias de la impresión y del libro se han desarrollado mucho en Colombia en los últimos decenios. Y para los autores ha sido una dicha que las regalías no tengan impuestos. “¡En pie de lucha por nuestra dicha!”, exclamó uno de mis amigos. Le contesté que era justo que se acabara esa dicha o, mejor, ese privilegio.

Se sabe que la mayoría de las personas que se dedican a escribir cuentos, poemas o novelas no tienen la vida fácil. Ganarse el pan por medio de la escritura es algo que se logra (si llega a conseguirse) después de muchos años de esfuerzo. Por eso estoy de acuerdo en que los derechos de autor estén exentos de impuestos, pero solo hasta un cierto monto anual. ¿Cuánto? Yo diría hasta $36 millones anuales, o unos tres salarios mínimos mensuales. Por encima de esa cifra está bien pagar el 20 % que propone la reforma tributaria. No tiene sentido que, si mis libros venden 30.000 ejemplares al año y por esos libros me dan regalías de $120 millones, estos $12 millones mensuales estén exentos de todo gravamen. Es un privilegio injusto.

Una vez admitido que un privilegio así se debe acabar, tengo que decir que otras propuestas sobre los libros de la reforma tributaria son absurdas. Y no porque me hagan daño personalmente –que me lo harían–, sino porque le hacen daño a la lectura, es decir, a la educación y el deleite de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo dañino? Gravar con IVA la impresión de libros y tasar también el papel, las cartulinas, las tintas y demás insumos de la cadena del libro. Se ha calculado que una reforma así haría que los libros subieran de precio más de un 25 %. En un país donde se lee poco, este encarecimiento de los libros sería catastrófico. Sé que el presidente Duque tiene una buena biblioteca, en gran medida heredada de su padre. En honor a sus libros, presidente, detenga esta catástrofe para la lectura en Colombia.

Dos hechos de esta semana me hicieron pensar en lo injusto de mis privilegios. Los datos de crecimiento de la pobreza revelados por el DANE, devastadores, y las dimensiones de la ira, las ansias de saqueo y destrucción de muchos manifestantes en las jornadas de paro. ¿Qué hay en la mente de quienes salen a marchar con un martillo? ¿Por qué queman buses y destruyen paradas de bus como si el transporte público fuera un privilegio? ¿Por qué ven a toda empresa, banco o supermercado como un enemigo? ¿Por qué se minimiza y desprecia el riesgo de contagiarse y contagiar a otros del virus que es el primer causante del aumento de la pobreza?

Si la espantosa crisis económica apenas empieza a mostrar sus colmillos, y si el devastador aumento de la pobreza se piensa resolver con un enfrentamiento a muerte entre ricos y pobres, entre privilegiados y desposeídos, entre empresarios contra estudiantes, obreros y desempleados, el plato está servido para otras elecciones entre dos candidatos extremistas. Y esto es lo que desean que pase ambos extremos, de modo que un centro socialdemócrata quede sin espacio y sea calificado de tibio, acomodado e irrelevante. Los defensores explícitos o camuflados de los privilegios, los que desprecian a todo aquel que no sea de su élite plutócrata, contra aquellos que niegan todo mérito, toda ganancia lograda por el ingenio, el estudio o el esfuerzo y persiguen el sueño suicida de exiliar la riqueza y repartir la pobreza.

Es el momento de que un centro duro y radical haga oír su voz contra los extremistas. Por la empresa y el mérito sin privilegios desmedidos; por la lucha firme y paulatina para disminuir la pobreza, mejorar la salud y la educación, sin los atajos populistas de igualitarismo barato, que siempre han funcionado mal en el mundo. En últimas, ¿queremos el enfrentamiento perpetuo o la democracia, la conciliación y la política?