Problemas de plata

Todo lo anterior no necesariamente lo resuelve el mercado. El Estado podría entrar a establecer unos principios mínimos de educación financiera, como lo hace con otras materias. Incorporar en el pénsum de colegios y universidades, por ejemplo, temas relativos a finanzas, economía y dinero debe ser prioritario como política pública.

Segundo, todas las principales empresas deberían tener un programa de salud financiera para sus empleados, no importa el sector en el que se desempeñen. Además de los principios básicos de los préstamos, el ahorro, etc., se debe incorporar algo relativo a las pensiones. Este es probablemente el ahorro más importante de una persona, pues asegura el bienestar durante la vejez.

Para quienes no tienen acceso a la educación formal, el Estado debería tener programas de asistencia en la materia. Pocas políticas de menor costo y mayor beneficio que una explicación clara de las ventajas de estar dentro del sector financiero formal y de alejarse de otras formas de financiación con costos enormes, como el gota a gota.

Es que pocas cosas generan más bienestar que la salud financiera, pero hay muchas personas que no entienden los principios básicos para ayudarles a lograrla. En eso la educación juega un papel fundamental y hay varias cosas que se pueden hacer.