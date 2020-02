Atribuir el descontento social a una intromisión extranjera no solo es absurdo, sino que también refleja la ignorancia en el entendimiento de la complejidad de los problemas de la sociedad y la incapacidad en su solución. El bienestar no es asunto político, es una tarea que requiere consenso y conocimiento para detonar el crecimiento y desarrollo económico.

En tiempos en que la gente se manifiesta en las calles alrededor del mundo, América Latina no fue la excepción, tras una serie de estallidos sociales hay una creciente inconformidad y el desencanto de la población hacia los gobernantes. ¿Cuáles son las causas que propiciaron el malestar colectivo? Las respuestas a esta pregunta son tres problemas subestimados: la corrupción, la pobreza y una economía con un mal desempeño, obstáculos que no son atendidos por la (deliberada o no) ignorancia de las élites gubernamentales de la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos para realizar políticas públicas en relación con el bienestar social.