Protestas en Estados Unidos

Hoy se habla mucho de la Guerra de Secesión, de sus monumentos y de sus héroes. Quizás eso se deba a que cada vez hay más analistas que, viendo la situación actual, con un presidente favorable a la supremacía blanca y con una crisis económica de enormes magnitudes, no descartan una nueva guerra civil. Ojalá no ocurra eso y la sociedad estadounidense encuentre la manera pacífica de que, por fin, después de más de dos siglos, lo dicho en la Declaración de Independencia se cumpla.

La Declaración se empezó a malograr con la constitución de 1787, que admite la esclavitud sin decirlo explícitamente. Lo que ocurrió fue esto: durante los debates que dieron lugar a la nueva constitución, los Estados del norte exigían que los esclavos fueran considerados como personas, o de lo contrario no podían ser contados para determinar el número de representantes de esos Estados en la Cámara; además, sostenían que los esclavos, liberados, debían ser incluidos para determinar el monto de los impuestos. Los Estados del Sur, por su lado, no querían que los esclavos fuesen contados para pagar impuestos, pero sí para establecer la representación en la Cámara. Finalmente, la Constitución consagró una solución ambigua, entre caprichosa y solapada, que dice los siguiente: “los representantes y los impuestos directos serán prorrateados entre los diversos Estados que puedan formar parte de esta Unión según la cantidad respectiva de sus habitantes, la cual será determinada añadiendo al número total de personas libres, entre las que se incluye a aquellas que están al servicio por un cierto número de años y se excluye a los indios que no paguen contribución, las tres quintas partes de todas las demás personas”. Dicho en otras palabras, la constitución habla de dos individuos: el libre (blanco), que es ciudadano, y el esclavo, que vale tres quintos de lo que vale el blanco.