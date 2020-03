Se trata de la primera peste en épocas de redes. Y estas, alocadas y desaforadas. El bombardeo informativo es continuo y explosivo, salta de lo humano a lo divino y viceversa. Y, a no olvidarlo, no existe quien pueda decidir cuál es la verdad y más aún cuando se manejan tantas verdades absolutas. Son miles y millones que aparecen con la receta mágica, con la panacea, y los que son capaces de fertilizar milagros como si fueran papas. Caen por su propio peso y ridiculez, pero hay mucha gente que lo cree y lo asume. Al mismo tiempo abundan los informes serios con fuentes muy confiables y apuntalados por reconocidas autoridades en la materia específica, pero en muchos casos totalmente contradictorios entre sí. Uno no sabe qué hacer ya ni cómo lavarse las manos.

Buscar columnista Seleccione columnista A Mí También ACNUR Adolfo León Atehortúa Cruz Adolfo Meisel Roca Adriana Cooper Alan Jara Alberto Carrasquilla Alberto Donadio Alberto López de Mesa Alberto Medina Alberto Piris Aldo Civico Alejandro Gaviria Alejandro Gómez Dugand Alejandro Marín Alejandro Reyes Posada Alexa Zárrate Díaz Alfredo Molano Bravo Allison Benson Hernández Alonso Sánchez Baute Álvaro Camacho Guizado Álvaro Dávila L. de Guevara * Alvaro Forero Tascón Álvaro Restrepo Ana Cristina Restrepo Jiménez Ana María Álvarez * Ana María Cano Posada Ana Milena Muñoz de Gaviria Ana Muñoz Álvarez Andreas Forer Andrés Escobar Andrés Escobar Uribe Andrés Felipe Rodríguez Maldonado Andrés Gómez Andrés Hoyos Andrés Marocco Ángela María Orozco Angelika Rettberg Antieditorial Antonio Casale Arlene B. Tickner Armando Montenegro Arturo Charria Arturo Guerrero Asociación Ambiente y Sociedad Augusto Trujillo Muñoz Aura Lucía Mera Aurelio Suárez Beatriz Miranda Beatriz Vanegas Athías Benjamin Barney Caldas Bill Keller Bjorn Lomborg Brigitte LG Baptiste Caius Apicius Calígula Camilo Álvarez Camilo Camargo Camilo González Posso Camilo Herrera Camilo Sánchez Ortega Camilo Vizcaya Rodríguez Carlos Alberto Benavides Carlos Alberto Dulce Pereira Carlos Andrés Brando Carlos Enrique Moreno Carlos Fernando Galán Carlos Gaviria Díaz Carlos Granés Carlos Vicente De Roux Carlos Villalba Bustillo Carmen Barvo Carmen Palencia Carolina Botero Cabrera Carolina Sanín Cartas de los lectores Catalina Ruiz-Navarro Catalina Uribe Rincón Cecilia López Montaño Cecilia Orozco Tascón César Ferrari César Rodríguez Garavito Charli Spansky Christian Jaramillo Christian Rodríguez Christopher Hitchens Cindy Bautista Vásquez Ciudades invisibles Claudia Morales Claudia Mosquera Rosero-Labbé Columna del lector Columnista DATAiFX Columnista invitada Columnista invitado Columnista invitado EE Columnistas elespectador.com Comisión Colombiana de Juristas Corpovisionarios Cristina de la Torre Cristo García Tapia Cumbre Nacional de Mujeres y Paz D. Buenavida Daniel Emilio Rojas Castro Daniel García-Peña Daniel Mera Villamizar Daniel Pacheco Danilo Arbilla Darío Acevedo Carmona Darío Fernando Patiño Darío Martínez David Yanovich De labios para afuera Dejusticia Diana Castro Benetti Diana Gómez Correal Diana Marcela Gómez Correal Diego Aristizábal Diego Laserna Dolly Montoya Castaño Don Popo Doña Gula Dora Glottman Eduardo Álvarez Vanegas Eduardo Barajas Sandoval Eduardo Lora* Eduardo Sarmiento Eduardo Uribe Botero Edward Wong Elisabeth Ungar Bleier Emilio Ontiveros* Enrique Aparicio Entre Juegos Érase una vez en Colombia Érika Diettes Ernesto Guhl Nannetti * Ernesto Macías Tovar Ernesto Yamhure Esteban Carlos Mejía Esto es amor Expreso Querido Fabio Echeverri Correa Fabiola Calvo Federico Mayor Zaragoza Felipe Harker D Felipe Jánica Felipe Restrepo Pombo Felipe Zuleta Lleras Fernando Araújo Vélez Fernando Barbosa Fernando Carrillo Flórez Fernando Galindo G. Fernando Ruiz Gómez* Fernando Toledo Fidel Cano Francisco Alberto Galán Francisco Gutiérrez Sanín Francisco Leal Buitrago Francisco Noguera Rocha Freddy Rincón Fundación Paz y Reconciliación Gazapera Germán González Germán I. Andrade* Germán Téllez* Germán Vargas Lleras* Gina Parody Gladys Jimeno Santoyo Gloria Arias Nieto Gonzalo Hernández Gonzalo Silva Rivas Groucho Fritz Guillermo Angulo Guillermo Fischer Guillermo González Uribe Guillermo Zuluaga Gustavo Duncan Gustavo Gallón Gustavo Gómez Córdoba Gustavo Páez Escobar Harry Sasson Héctor Abad Faciolince Hernán González Rodríguez Hernán Peláez Restrepo Hernán Vallejo G. Hernando Gómez Buendía Hernando Roa Suárez Horacio Ayala Vela Hugo Chaparro Valderrama Hugo Sabogal Humberto de la Calle Ignacio Mantilla Ignacio Zuleta Ll. Indalecio Dangond B. Ingacy Sachs* Isabel Segovia Isabella Portilla Ismael Roldán Iván Cepeda Castro Iván Duque Márquez Iván Mejía Álvarez J. D. Torres Duarte J. William Pearl Jaime Arocha Jairo Rivera Javier Moreno Javier Ortiz Jean Carlo Mejía John Anzola John Duperly Jorge Eduardo Espinosa Jorge Gaviria Liévano Jorge Gómez Pinilla Jorge Iván Cuervo R. Jorge Leiva Jorge Tovar José Antequera José Antequera Guzmán José Carlos García Fajardo José E. Mosquera José Fernando Isaza José G. Hernández* José Luis Ramírez León José Manuel Restrepo José Miguel de La Calle José Obdulio Espejo Muñoz José Roberto Acosta José Salgar José Samano Joseph E. Stiglitz Juan Carlos Archila Juan Carlos Botero Juan Carlos Echeverry Juan Carlos Florez* Juan Carlos Garzón Juan Carlos Gómez Juan Carlos Ortiz Juan Carlos Piedrahita Juan Carlos Pinzón Bueno Juan Carlos Rincón Escalante Juan David Cárdenas Ruiz Juan David Correa Ulloa Juan David Ochoa Juan David Zuloaga D. Juan Esteban Constain Juan Felipe Carrillo Gáfaro Juan Francisco Ortega Juan Gabriel Gómez Juan Gabriel Gómez Albarello Juan Gabriel Vásquez Juan M. Hernández Guzmán Juan Manuel Ospina Juan Ospina Rendón Juan Pablo Barrientos Juan Pablo Calvás Juan Pablo Córdoba Garcés Juan Pablo Ruiz Soto Juan Villoro Juana Téllez Julián Cubillos Julián López de Mesa Samudio Julián Posada Juliana Bustamante Reyes Juliana Vargas Leal Julio Carrizosa Umaña Julio César Londoño Kai Ambos Kenneth Burbano Villamarín Klaus Ziegler Kyle Johnson La Puesverdad La Pulla La Red Zoocial La Vuelta al Mundo en 3 minutos Las Igualadas Laura Baron-Mendoza Laura Juliana Muñoz Laura Macias Laura Rojas Aponte Leonardo Fabio Martínez Pérez Leyner Palacios Ligia Galvis Ortiz* Lisandro Duque Naranjo Lorenzo Acosta Valencia Lorenzo Madrigal Lucas Ospina Luis Carlos Reyes Luis Carlos Vélez Luis Carvajal Basto Luis E. Giusti L. Luis Eduardo Garzón Luis Felipe Henao Luis Fernando Medina Luis Fernando Montoya Luis Guillermo Ordóñez Luis I. Sandoval M. Luis Peña Madame Papita Manuel Drezner Manuel Dueñas Peluffo Manuel Guedán Manuel Iturralde Mar Candela Marc Hofstetter Marcela Lleras Marcelo Caruso A. Marcos Peckel Margarita Londoño V. María Alejandra Villamizar María Antonieta Solórzano María Camila Núñez María Camila Parra María Clara Torres María Claudia García María Elvira Bonilla María Elvira Samper María Emma Wills María Eugenia Martínez María Luisa Martínez Dibarboure María Paula Saffon María Paz Guerrero* María Teresa Herrán María Teresa Ronderos María Ximena Dávila C. Marianne Ponsford Mario Fernando Prado Mario Méndez Mario Morales Marta Lucía Ramírez* Martín Jaramillo Martín Santiago Mary Anastasia O’Grady Mary Lou Higgins Maureen Dowd Mauricio Albarracín Mauricio Botero Caicedo Mauricio García Villegas Mauricio Jaramillo Jassir Mauricio Navas Talero Mauricio Rodríguez Múnera Mauricio Rubio Me Acabo de Enterar Melba Escobar Michelle Arévalo Zuleta Miguel Ángel Bastenier Miguel Ángel Julio* Miguel Gómez Martínez Moda de otro modo Moisés Wasserman* Mónica Vásquez* Nathalia Salamanca Sarmiento Nelson Camilo Sánchez Nicholas D. Kristof Nicolás Rodríguez Nicolás Uribe Rueda Nouriel Roubini* Observatorio de Paz de la Universidad Libre Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria Observatorio para la Paz Olga Lucía Barona Orlando Mejía Rivera Óscar Alarcón Oscar Guardiola-Rivera Óscar Parra Castellanos Óscar Sevillano Pablo Felipe Robledo Pablo Leyva Pablo Montoya Paloma Valencia Laserna Paolo Lugari Para serle franco Pascual Gaviria Patricia Lara Salive Paul Krugman Paula Gaviria Betancur Paulo Coelho Pedro José Arenas Pedro Viveros Peter Hakim* Piedad Bonnett Pontificia Universidad Javeriana Rachel Donadio Rafael Grasa Rafael Orduz Rafael Rivas Ramiro Bejarano Guzmán Randal C. Archibold Reinaldo Spitaletta Renson Said Ricardo Arias Trujillo Ricardo Bada Ricardo Gómez Giraldo* Ricardo Soberón* Roberto Arenas Bonilla Roberto Esguerra Gutiérrez Roberto J. Camacho Rocío Arias Hofman Rodolfo Arango Rodrigo Lara Rodrigo Uprimny Román D. Ortiz Rubén Mendoza Rutas del Conflicto Salomón Kalmanovitz Sandra Bermúdez Santiago Gamboa Santiago Montenegro Santiago Rojas Santiago Villa Saúl Franco Saúl Pineda Hoyos Sebastián Pacheco Jiménez Sergio Ocampo Madrid Sergio Otálora Montenegro Sergio Trujillo Jaramillo Sorayda Peguero Steven Navarrete Sylvia cuéllar Tatiana Acevedo Guerrero Thomas L. Friedman Thomas Palley Tola y Maruja Tom Odebrecht Tomas Eloy Martínez Tulio Elí Chinchilla Umberto Eco Universidad de La Sabana Uriel Ortiz Soto Urzaiz Valentina Coccia Vera Grabe VICE Víctor de Currea-Lugo Víctor de Currea-Lugo Víctor M. Tafur Víctor Muñoz Vivian Newman Viviana Quintero Márquez Weildler Guerra William Ospina Xavier Caño Tamayo Yesid Reyes Alvarado Yo aborté Yohir Akerman Yolanda Ruiz Yuri Chillán Reyes